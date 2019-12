Boris Johnson, Greta Thunberg ou Jacinda Ardern? Quem marcou o ano de 2019 no mundo: o primeiro-ministro britânico, a ativista pelo clima ou a primeira-ministra neozelandesa?

Votação. Escolha a personalidade mundial do ano

Boris Johnson, primeiro-ministro inglês

Foi um dos maiores defensores do Brexit e conseguiu chegar, sem eleições, à liderança do governo e à mesa de negociações com a União Europeia.

Greta Thunberg, ativista pelo clima

Com apenas 16 anos, a ecologista sueca tornou-se o rosto global da luta contra as alterações climáticas. Conseguiu um feito sem precedentes: a mobilização de milhões de jovens em defesa do planeta.

Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia

Quando o país foi alvo de um atentado terrorista, solidarizou-se com a comunidade muçulmana, recusou qualquer forma de extremismo e introduziu limitações ao uso de armas. Uma pedrada no charco.