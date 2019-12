Ao recusar dar protagonismo aos atacantes de um massacre numa mesquita neozelandesa, a primeira-ministra do país ofereceu uma alternativa ao mundo: responder à intolerância com compaixão.

Votação da personalidade internacional do ano: Jacinda Harden. Como calar o ódio (35% dos votos)

Quando, a 15 de março deste ano, 51 islâmicos foram mortos num ataque de um cristão extremista a duas mesquitas da cidade de Christchurch, aconteceu na Nova Zelândia um evento raro. O país tem menos de cinco milhões de habitantes e está pouco habituado a aparecer nas manchetes da imprensa mundial, mas nos dias seguintes sucediam-se as notícias vindas do outro hemisfério. Não só pela dimensão da tragédia como pela resposta da primeira-ministra do país, Jacinda Ardern.

Ao visitar os lugares do massacre e visitar as famílias enlutadas, Ardern não só decidiu usar um véu como anunciou que recusava chamar pelo nome o atacante. Se era protagonismo que ele queria, ela não lho daria. Mais: recusou o caráter religioso do atentado e deixou bem claro que o extremismo não tinha lugar no país. Nos dias seguintes, introduziu leis duríssimas de controlo de porte de armas, em clara dissonância com a política de Washington, um dos grandes aliados do país. O mundo aplaudiu a mulher que resolveu responder ao radicalismo com firmeza, mas transformando a ira aos atacantes em compaixão pelas vítimas.

Os ecos da sua política espalharam-se pelo mundo e criaram aquilo a que a revista New Yorker chamou de Jacindamania. Uma mulher jovem tornava-se no exemplo global que contrariava o populismo dominante. Mesmo – ou sobretudo – num momento difícil. Aliás, quando Donald Trump lhe ligou para apresentar condolências em nome do povo americano e lhe perguntou o que podia fazer para apoiar, ela respondeu: “Demonstre simpatia e amor por todas as comunidades islâmicas.”

Com pouco mais de um ano à frente dos destinos do país (Jacinda Ardern assumiu a chefia do governo em outubro de 2017), a líder do Partido Trabalhista, do centro-esquerda, conseguiu algo que não é fácil: dar voz ao luto de uma nação inteira, apregoar a tolerância num momento de dor e, logo a seguir, arregaçar as mangas para travar o terrorismo no futuro.

O controlo das armas de fogo, aprovado no Parlamento com o apoio do Partido Conservador, na oposição, foi a medida mais visível. Mas Jacinda Arden atirou-se também ao pescoço de Mark Zuckerberg, já que o massacre fora transmitido em direto pelo atacante via Facebook. “Continuamos a olhar para o uso das redes sociais caso a caso, o que não resolve nada. Temos de perceber que elas tornaram-se hoje em plataformas onde se espalha o ódio – e precisam de ser responsabilizadas por isso.” Sem medo, direta ao assunto, sem conivências nem jogos de bastidores. É essa a imagem pública de uma mulher de 37 anos, filha de um polícia e de uma empregada de mesa, que deu a melhor resposta ao extremismo que alguém poderia dar.

