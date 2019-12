No seu estilo infame e malcriado, tornou-se num dos rostos essenciais do Brexit e o maior defensor de uma saída dura da UE. Chegou à liderança do Partido Conservador e, depois de tentar dissolver o Parlamento, conseguiu vencer as eleições antecipadas no Reino Unido.

Votação da personalidade internacional do ano: Boris Johnson (11% dos votos)

No seu estilo infame e malcriado, tornou-se num dos rostos essenciais do Brexit e o maior defensor de uma saída dura da UE. Chegou à liderança do Partido Conservador e, depois de tentar dissolver o Parlamento, conseguiu vencer as eleições antecipadas no Reino Unido.

Agora já não há dúvidas. Boris Johnson venceu em dezembro as eleições com o melhor resultado dos conservadores desde 1987 e com isso ganhou a legitimidade para um “hard Brexit”, ou uma saída dura do Reino Unido da União Europeia. O que muita gente achava inimaginável aconteceu. O mais grosseiro dos políticos que as terras de Sua Majestade produziram nos últimos anos lidera o número 10 de Downing Street.

Concorde-se ou não com Boris Johnson, a sua ascensão é meteórica. É um antigo jornalista que foi despedido do britânico The Times por falsificar uma citação e de seguida contratado pelo The Daily Telegraph, onde se tornaria correspondente em Bruxelas e escreveria frequentemente sobre as contradições da UE, tornando-se numa das referências inglesas essenciais do discurso eurocéptico.

Chegou ao parlamento em 2001, e ganhou grande notoriedade com um discurso que muitos considerariam infame. Mas Boris foi crescendo.

Em 2008 ganhou a câmara de Londres, onde permaneceria até 2016. Nos seus mandatos enfrentou alguns bons desafios, mas nunca o fez sem polémica. Acolheu os Jogos Olímpicos, em 2012, e introduziu uma rede de transportes amigos do ambiente na cidade, nomeadamente com a renovação dos autocarros londrinos e a criação de um sistema de aluguer de bicicletas, que os londrinos apelidaram de “Boris bikes”. Pelo meio, esteve envolvido em meia dúzia de escândalos em que foi suspeito de fazer obras sem alvará e de ter sido beneficiado ilicitamente pela imprensa. A tudo respondia desbragadamente. Quando concorreu ao segundo mandato, em 2012, tornou-se célebre uma frase entre londrinos: “Voto no Boris porque ele faz-me rir.”

Johnson foi um dos maiores apoiantes do Brexit e, quando o Reino Unido votou em 2016 pela saída da UE, o homem foi considerado um dos grandes responsáveis. Nos dois anos seguintes, seria chamado ao governo minoritário de Theresa May e assumiria a pasta dos Negócios Estrangeiros. Saiu pelo próprio pé, em desacordo com a flexibilidade que a primeira-ministra mostrava perante Bruxelas.

O estilo arruaceiro subiria de tom no regresso ao Parlamento. Boris Johson foi acusado inúmeras vezes de ser racista, sexista e homofóbico, mas o seu estilo populista continuou a ganhar apoiantes. Quando May anunciou que se iria demitir por não conseguir ver aprovadas no Parlamento quaisquer medidas de negociação com a UE, Johnson ganhou a liderança dos conservadores – com um apoio precioso vindo do outro lado do Atlântico, o de Donald Trump.

Substituindo Theresa May em Downing Street, tentou dissolver o Parlamento de forma inconstitucional. Demitiu-se e convocou eleições antecipadas em dezembro deste ano, que ganhou por larga margem. Continua a dizer que o Reino Unido sairá da UE até ao final de janeiro de 2020. Tudo aquilo que Boris, o infame Boris, se propôs a fazer, está a consegui-lo.

