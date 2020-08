A campanha está a decorrer na pousada da montanha em Hohneck e visa sensibilizar os caminhantes para manter o parque natural limpo.

Vosges. Uma bebida grátis em troca de um saco de lixo da floresta

Paula SANTOS FERREIRA

O gerente da pousada de montanha Le pied du Hohneck, no Parque Natural Regional de Ballons des Vosges, na região francesa da Lorena, decidiu que tinha de contribuir para manter os trilhos da maravilhos floresta limpos, cada vez mais povoados com o lixo ali deixado.



Por isso, Julien Oriel iniciou no seu albergue uma campanha atrativa. Antes de iniciar a sua caminhada pelo parque os turistas recolhem na pousada um saco de lixo vazio. O objetivo é devolvê-lo cheio com os dejetos que recolheram durante o seu passeio. Em troca a pousada oferece-lhes uma bebida local.

"O nosso objetivo é sensibilizar e responsabilizar os caminhantes", explica à France Bleu Julien Oriel, gerente da pousada Le pied du Hohneck. E acrescenta: “É um pequeno gesto para fazer um clique, para mostrar às pessoas que temos de tomar conta do nosso planeta. Se quisermos preservar este belo maciço, ou este belo planeta, devemos respeitá-lo e protegê-lo".

A campanha começou no início de agosto e decorre todas as segundas-feiras até ao final deste mês. O objetivo é recolher pelo menos 250 sacos com lixo apanhado no parque natural. Se a meta for conquistada, Oriel já pensa em continuar o projeto em setembro. “Os trilhos estão cheios de lixo. É nojento”, alerta.

Depois do saco entregue os caminhantes têm então direito à sua bebida local grátis: Uma cerveja La Fouillote d’Epinal ou um sumo de fruta de Ventron. Ao mesmo tempo que se limpa o parque promove-se o consumo local, vinca este gerente.

