A violenta tempestade de domingo na Bélgica deixou 120 passageiros da Ryanair em "pânico" na aproximação ao aeroporto Charleroi. O voo terminou no Luxemburgo, mas a companhia não pagou a viagem de regresso a casa.

Tempestade Franklin

Voo Lisboa-Bélgica desviado para o Findel e passageiros pagam 500 euros de táxi para casa

Redação A violenta tempestade de domingo na Bélgica deixou 120 passageiros da Ryanair em "pânico" e a "vomitar" na aproximação ao aeroporto Charleroi. O voo terminou no Luxemburgo, mas a companhia não pagou a viagem de regresso a casa. O relato de Alícia.

O incidente é contado por Alicia, de 34 anos, que regressava no voo da Ryanair de Lisboa para Bruxelas, Bélgica, após umas férias em Portugal, domingo à noite. Um regresso muito atribulado, como relatou à RTL Bélgica, e que terminou da pior forma, por causa da tempestade Franklin. O mau tempo assolou o país vizinho e os passageiros do voo da Ryanair ficaram entregues à sua sorte no Luxemburgo.



Quando o avião se aproximou do Aeroporto de Charleroi, em Bruxelas, as fortes rajadas de vento da tempestade tornaram a parte final do voo muito difícil. "Havia muita turbulência, havia passageiros que choravam, outros gritavam, outros vomitavam", conta Alicia por telefone à RTL Bélgica. "Durante todo esse tempo, estávamos sozinhos: partilhávamos os sacos para o vomitado, porque o pessoal da cabine nunca os vimos", criticou a passageira.

Devido às condições atmosféricas adversas, o piloto decidiu mesmo abortar a aterragem na Bélgica, onde o deveria fazer às 22h45, e voou então até ao Luxemburgo, onde acabou por aterrar no Findel. Os 120 passageiros estavam já em terra e em segurança, mas os problemas não tinham acabado.

Após duas horas de espera, o autocarro chegou ao local do avião. "Entramos para o autocarro e surpresa! Leva-nos apenas ao aeroporto e não a Charleroi. Quando chegamos ao aeroporto dizem-nos que temos de ser nós a procurar forma de ir para casa", recorda Alicia.

"Vamos apresentar queixa"

Preço de um táxi do Findel até Nivelles: 490 euros. Alicia e outros seis passageiros decidem então partilhar um táxi para a viagem até casa, e foi este o valor que pagaram.

Outros passageiros preferiram aguardar pelo primeiro comboio que partia às 5h30 da manhã de segunda-feira.

Para Alicia o caso não fica assim. Esta e outras passageiras querem que seja feita justiça. "Numa primeira fase, eu e outras senhoras vamos tentar ser reembolsadas e depois vamos apresentar queixa contra a Ryanair. Vamos à Associação de defesa dos consumidores Tests-Achats, isso é certo", garante indignada pelo modo como a companhia aérea a tratou. E considera que a companhia devia ter acautelado os passageiros sobre a viagem do Luxemburgo até à Bélgica depois do voo ter aterrado no Grão-Ducado.

