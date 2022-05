Um voo da Ryanair de Manchester para Faro foi desviado para o aeroporto de Nantes, na segunda-feira à noite, porque cinco ingleses alcoolizados perturbaram outros passageiros.

Voo de Inglaterra para Portugal desviado devido a cinco britânicos alcoolizados

AFP Um voo da Ryanair de Manchester para Faro foi desviado para o aeroporto de Nantes, na segunda-feira à noite, porque cinco ingleses alcoolizados perturbaram outros passageiros.

O voo do norte de Inglaterra para o sul de Portugal "foi desviado para Nantes depois de um passageiro ter sido atacado por outros passageiros. No final, não foi apresentada queixa, a pessoa apanhou novamente o voo", explicou o comandante Pierre-Yves Collin, vice-diretor da polícia de fronteiras de Nantes, confirmando uma notícia do jornal regional francês Ouest-France.

"Por outro lado, os cinco ingleses, que estavam bastante alcoolizados, foram desembarcados porque estavam a fazer uma confusão no avião", acrescentou Collin.

Os cinco ingleses, três mulheres e dois homens, com idades entre 24 e 36 anos, "não deveriam ter embarcado no avião em Inglaterra porque obviamente tinham começado com a vodka de manhã", disse o comandante da polícia.

"Os [passageiros] alcoolizados que atacam os passageiros podem pôr em perigo um voo", sublinhou, afirmando que um avião desviado para um aeroporto por embriaguez pública é um evento "raro".

