A companhia aérea espanhola diz que não se sente na obrigação de deixar lugares vazios entre os passageiros.

Voo cheio da Iberia gera contestação

A companhia aérea espanhola diz que não se sente na obrigação de deixar lugares vazios entre os passageiros.

A polémica que começou a bordo do voo entre Madrid e a ilha Gran Canária, saltou das redes sociais para a política com os deputados da região autónoma a exigirem uma audição do ministro dos Transportes.

Buenas ayer volé en el vuelo a Madrid - Gran Canaria de iberia. La situación fue la siguiente. En el aeropuerto nos pedían todas las medidas de seguridad como es lo normal en esta situación. Una vez llegue a la puerta de embarque vi fleje de gente en la puerta. pic.twitter.com/4CEigKGW9j — javi martin ramos (@javimartinramo1) May 11, 2020

Em causa as denúncias dos passageiros que, através de vídeos e fotografias, denunciaram a ausência de qualquer medida de segurança no voo da Ibéria que seguia praticamente cheio, sem respeitar a distância social recomendada pela Organização Mundial de Saúde para conter a pandemia de Covid-19.

Un amigo mío tenía un vuelo de Madrid - Gran Canaria con Iberia hoy. Así esta la situación. Guardia Civil en camino. Piloto “ofreciendo” por megafonía que quien no quiera volar que se baje del avión. FLIPANTE. pic.twitter.com/MoqqZOwG1G — Te sigue ahora 🇮🇨 (@AytamiArbelo) May 10, 2020





Dónde está la distancia de seguridad @Iberia? Va el avión casi completamente lleno y no hay ni siquiera un asiento de separación entre pasajeros. Esto es una VERGÜENZA. @el_pais @eldiarioes @elmundoes pic.twitter.com/HnOJDluCkh — Efrén Hernández (@efren_hr) May 10, 2020

Na reação às críticas, a companhia aérea espanhola garante que cumpre todas as medidas de segurança. Acrescenta que não se sente na obrigação de deixar lugares vazios entre os passageiros.

"Tanto a indústica, com a IATA [Associação Internacional do Transporte Aéreo] à cabeça, como o fabricante Airbus, afirmaram recentemente que o bloqueio do assento central é uma medida que não é necessária para fornecer mais segurança, porque o avião tem características específicas que tornam o risco de contágio baixo", explicou a Iberia num comunicado citado pela imprensa espanhola.

Apesar do encerramento das fronteiras terrestres e aéreas, Espanha continua a permitir os voos entre o continente e as ilhas desde que os passageiros apresentem motivos de "força maior" para embarcar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.