Parcerias estratégicas

Von der Leyen vai à América

Telma MIGUEL A presidente da Comissão vai discutir geopolítica, parcerias industriais e a luta contra alterações climáticas. Estará primeiro com Justin Trudeau, na terça-feira, e depois tem encontro com Biden, na Casa Branca, na próxima sexta.

Depois de longos meses com poucas viagens – durante dois anos esteve fechada em Bruxelas por causa dos ‘lockdowns’ da covid-19 – Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia que tomou posse em dezembro de 2019, começou a aventurar-se para fora da zona de conforto da UE. Foi recentemente à Ucrânia (onde esteve mais do que uma vez), e deslocou-se a alguns países africanos para parcerias estratégicas, como o Egito, sobretudo para assegurar negócios com combustíveis.



Na semana passada, assinou no Castelo de Windsor os últimos documentos que faltavam para o Brexit estar finalmente concluído e tomou chá com o Rei Carlos III, no Palácio de Buckingham. Foi a sua primeira viagem a Londres desde que o Reino Unido saiu da UE.

Para a semana, Von der Leyen vai estrear-se na América; primeiro no Canadá e, finalmente, nos Estados Unidos, para dar ânimo à velha parceria transatlântica. No momento, a relação UE /EUA vai bem em questões geopolíticas. Têm a mesma visão para a Ucrânia, e os dois blocos preparam-se para enfrentar juntos a saída da China do estado de hibernação em que esteve durante a política de covid zero.

Nas conversas entre Biden e Von der Leyen será também discutida a resposta à potencial aliança do presidente chinês Xi Jiping a Putin, quando os serviços secretos norte-americanos avançaram que Pequim poderá fornecer em breve armamento letal a Moscovo. As questões geopolíticas serão por isso um dos pontos principais das conversas que von der Leyen e a sua equipa vão ter com o governo de Justin Trudeau e com a administração Biden.

A disputa verde e a corrida aos microprocessadores

Mas em questões comerciais e de competitividade industrial as relações entre Washington e Bruxelas não estão tão bem. O pacote IRA (Inflation Reduction Act, na sigla original), há meses aprovado pelo Capitólio, promete subsídios para fazer a transição da economia americana para a economia verde, e foi aplaudido por isso, incluindo por Bruxelas. Mas depois de ler as letras "pequenas", os políticos deste lado do Atlântico perceberam que a proposta de Biden era altamente protecionista da indústria norte-americana, sobretudo dos automóveis elétricos, o que tornará quase impossível vender os carros ‘verdes’ fabricados na Europa.

Nos últimos meses têm havido várias reuniões entre altos representantes dos EUA e da UE, com visitas frequentes de Thierry Breton, o comissário da indústria europeia, para se conseguir chegar a um acordo. A Alemanha, sobretudo - e marcas como a BMW e a Volkswagen, que têm feito um esforço para acabar com os motores de combustão - têm pressionado para que a UE use todo o seu peso político para convencer o amigo norte-americano a subsidiar também os automóveis elétricos que desembarcam nos seus portos.

Segundo o anúncio feito esta sexta-feira por uma porta-voz da Comissão, quando Ursula von der Leyen se encontrar com Biden na Casa Branca, os dois líderes irão discutir “a cooperação em prioridades globais e geo-estratégicas” e, também, “discutir formas de manter a liderança transatlântica em tecnologias limpas; assegurar a colaboração entre a UE e os EUA na inovação; e assegurar as cadeias de fornecimento para as tecnologias limpas”.

Outro dos objetivos da visita da presidente da Comissão Europeia a Washington é a de “incentivar o mundo a atingir o objetivo de zero emissões”.

O arranque em Otava

Na manhã de terça-feira, Ursula von der Leyen estará na base militar de Kingston, de onde muitas tropas canadianas partiram para a Polónia, em 2022, para dar assistência aos refugiados ucranianos. Aqui encontrar-se-á com o primeiro-ministro Justin Trudeau e visitarão juntos uma empresa canadiana de tecnologias limpas.

Segundo a informação do serviço de imprensa da Comissão, esta visita “enfatiza o potencial da Parceria de Matérias-Primas Críticas, que os dois esperam promover”. A busca europeia de matérias-primas fundamentais para a sua indústria e desenvolvimento tecnológico, incluindo minérios raros e elementos para a produção de microprocessadores, são um dos pilares da tentativa de re-industrializar o território da UE, depois de décadas a permitir que a China se tornasse a fábrica do mundo.

