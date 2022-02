Novas sanções económicas a decidir visam setores estratégicos para impedir a obsoleta economia russa de se modernizar e financiar o seu aparelho de guerra. Esta noite os líderes europeus reúnem-se de emergência em Bruxelas.

Von der Leyen: “O alvo não é só a Ucrânia, é toda a ordem de paz internacional”

Num comunicado emitido na manhã desta quinta-feira, poucas horas após a invasão russa, Ursula von der Leyen condenou a invasão de “um país livre e soberano”. “Uma vez mais, no centro da Europa, mulheres, homens e crianças inocentes estão a morrer ou a temer pelas suas vidas. Condenamos este ataque bárbaro e os argumentos cínicos que o justificam”, considerou.

Von der Leyen salientou a responsabilidade do presidente da Federação Russa de “estar a trazer a guerra de volta à Europa”. E acrescentou que “nesta hora negra a União Europeia está do lado da Ucrânia e do povo ucraniano”. Esta é “uma agressão sem precedentes pela liderança russa contra um país soberano e independente”. A presidente da Comissão Europeia salientou que “o alvo não é só a Ucrânia, o alvo é estabilidade na Europa e toda a ordem internacional. E vamos responsabilizar Putin por isto”.

Impedir a Rússia de se modernizar e de se financiar

Von der Leyen recordou que ao fim da tarde desta quinta-feira, vai ser apresentado aos líderes europeus reunidos de emergência em Bruxelas um novo pacote de sanções económicas – após o aprovado ontem que visava sobretudo instituições e chefias militares e políticas e o acesso aos mercados financeiros europeus. Em relação ao novo pacote, disse, “visamos setores estratégicos da economia russa, bloqueando o seu acesso a tecnologias e mercados que são fundamentais para a Rússia. Vamos enfraquecer a base económica russa e a sua capacidade para se modernizar”.

A ideia de impedir sobretudo o desenvolvimento tecnológico russo – cuja economia é muito atrasada em relação às economias das democracias ocidentais – tem sido a ideia chave da União Europeia desde o princípio da crise ucraniana.

Além deste novo pacote, a UE congelou o acesso da Rússia aos seus bens na União Europeia bem como aos bancos e mercados financeiros europeus.

Além disto, von der Leyen avisou que a Europa já estava em sintonia com os parceiros e aliados – Reino Unido, EUA e Canadá – mas também agora com países como o Japão e a Austrália.

Ursula von der Leyen salientou ainda que não são os russos quem quer a guerra. “O presidente Putin está a tentar voltar aos tempos do império russo. Ao fazê-lo põe em risco o futuro do povo russo”.

A presidente da Comissão lançou um apelo à Rússia para “retirar imediatamente as suas tropas do território da Ucrânia”, e avisou que “não vamos deixar que o presidente Putin troque o direito internacional pela lei da força e da barbaridade”. “Ele não deve subestimar a determinação e a força das nossas democracias”. Perante a ameaça de Putin, von der Leyen salientou que “a História provou que as sociedade e alianças construídas sobre a confiança e a liberdade são resilientes. E é isso o que os autocratas temem”.

