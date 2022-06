Os responsáveis da União Europeia (UE) devem-se pronunciar sobre as ambições europeias da Ucrânia na próxima semana, antes de uma reunião de 23 e 24 de junho que também deverá abordar a questão.

Guerra na Ucrânia

Von der Leyen em Kiev para falar sobre integração na União Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou hoje a Kiev para uma nova visita focada nas ambições da Ucrânia de ingressar na União Europeia e na reconstrução.

"Estou de volta a Kiev para me encontrar com o presidente (Volodymyr) Zelensky e o primeiro-ministro (Denys) Shmygal. Faremos um balanço do trabalho conjunto necessário para a reconstrução e o progresso da Ucrânia no caminho para a 'Europa'", disse a responsável aos jornalistas que a acompanham na visita.

UE aprova embargo ao petróleo russo À uma da manhã desta terça-feira, foi anunciado o acordo que horas antes parecia impossível. Segundo von der Leyen, 90% do petróleo russo não entrará nos portos europeus até ao fim do ano.

A Ucrânia reclama um "compromisso legal" concreto até o final de junho dos europeus para obter o ‘statu’ de candidato oficial à entrada na UE, mas os 27 estão muito divididos sobre a questão.

Enquanto muitos países, principalmente da Europa Oriental, apoiam a adesão da Ucrânia, alguns como Holanda ou Dinamarca, mas também Alemanha e França, que preside a União Europeia até o final de junho, são muito reservados.

Zelensky convida Xavier Bettel a visitar Kiev “Embora o Luxemburgo não disponha de muito armamento, tem ajudado com o coração”, sublinhou Zelensky.

E mesmo que a Ucrânia alcance “status de candidato”, iniciará um processo de negociações e potenciais reformas que pode levar anos, senão décadas, antes de ingressar na UE.

Esta é a segunda visita do chefe da União Europeia à Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

Durante a sua anterior visita, em 08 de abril, Ursula von der Leyen garantiu que a Ucrânia tinha um "futuro europeu”.

