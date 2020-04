Von der Leyen defende um novo "plano Marshall" para a Europa

Para a presidente da Comissão Europeia só uma novo plano global, feito à imagem do que foi concretizado depois da Segunda Guerra Mundial, poderá combater a recessão económica provocada pelo coronavírus.

Telma MIGUEL Para a presidente da Comissão Europeia só uma novo plano global, feito à imagem do que foi concretizado depois da Segunda Guerra Mundial, poderá combater a recessão económica provocada pelo coronavírus.

Von der Leyen defende que o orçamento para 2021-27 deverá ser um Plano Marshall para combater a crise e criar uma nova Europa

O orçamento será “a única solução” com dinheiro “à cabeça” já para os próximos anos. E a reconversão para uma economia verde e digital deverá continuar, como planeado, defendeu a presidente da Comissão Europeia num discurso aos eurodeputados.

Um plano Marshall, ou um orçamento comunitário muito maior, com instrumentos inovadores e com grande parte do dinheiro “à cabeça” para fazer face já nos próximos anos à crise económica pós-coronavírus continua a ser a estratégia defendida pela Comissão Europeia. Num discurso hoje na abertura da sessão plenária do Parlamento Europeu, a presidente da Comissão Europeia (CE) defendeu que o orçamento comunitário para 2021-2027– cujas discussão foi interrompida precisamente por causa da pandemia - é o “único instrumento” para a recuperação económica da União Europeia. E deverá ser na criação de um orçamento comunitário robusto, com muito dinheiro, que os esforços das instituições europeias devem convergir.

Comissão apresenta proposta no fim do mês

No final de abril, a CE deverá apresentar uma revisão da sua proposta inicial de orçamento, para se adaptar ao “novo mundo” que se aproxima. Mas, de acordo, com o discurso hoje no PE já é possível vislumbrar que a Comissão vai continuar a preferir resolver a crise dentro o Quadro Financeiro Multianual (QFM, o nome oficial dos orçamentos comunitários) e não nas “coronabonds”, ou emissão de títulos de dívida conjunta, que o chamado grupo do Sul defende. Aliás, von der Leyen nem sequer referiu no seu discurso esta hipótese, com a qual nunca esteve de acordo.

Von der Leyen referiu que este instrumento, o QFM, já tem todos princípios essenciais: merece a confiança de todos os Estados-membros; já está disponível; pode produzir resultados rapidamente; é uma ferramenta transparente; já passou o teste do tempo enquanto instrumento de coesão, convergência e investimento.

“O orçamento europeu será a força motriz da retoma económica”, disse von der Leyen aos poucos deputados presentes no hemiciclo de Bruxelas e aos restantes que seguiam por videoconferência para votarem, precisamente, o pacote de medidas para fazer face à crise da covid-19.

A nova proposta de orçamento da comissão deverá permitir que nos primeiros anos seja disponibilizado o grosso do investimento, para ajudar os países a recuperar do embate de uma crise que está a ser comparada à Grande Depressão norte-americana e cujo esforço de reconversão poderá ser parecido aos anos pós-II Guerra Mundial. Vão ser necessárias “soluções inovadoras e de maior margem de manobra no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual, para mobilizar um volume maciço de investimento público e privado”.

Von der Leyen referiu que, no conjunto das medidas, já foi disponibilizado um total de 3 biliões de euros, para apoio imediato a empresas e trabalhadores e apoio aos sistemas de saúde dos países. “Nestas quatro semanas fez-se muito mais do que nos primeiros quatro anos da crise anterior”, referiu. Mas muito mais será preciso para os próximos anos, defendeu, para sarar os efeitos da paragem económica durante os “lockdowns”.

Estes três biliões incluem a flexibilização dos dinheiros do Fundo de Coesão, e o pacote de 540 milhões de euros (em três pacotes) que o Eurogrupo aprovou na passada semana.

A nova Europa será verde e digital

Mas se o orçamento que se vai discutir deverá ser maior e com um pacote “à cabeça” quanto ao resto, von der Leyen defendeu que os velhos princípios de base permanecem mais importantes que nunca. E o QFP de 2021-2027 não só permitirá fomentar o arranque das economias, como “orientar a retoma no sentido de uma Europa mais resiliente, ecológica e digital”.

“Dessa forma, poderemos não só prestar apoio como também reconfigurar as nossas indústrias e serviços para as novas realidades”.

O novo orçamento “ requererá a realização de investimentos nas infraestruturas e tecnologias digitais, assim como na inovação, permitindo tornar-nos mais independentes e tirar maior partido das novas oportunidades criadas”.

A estratégia de crescimento apresentada pela Comissão Europeia, o Pacto Ecológico Europeu, será mais atual que nunca, disse von der Leyen aos eurodeputados. “À medida que a retoma mundial acelerar, o aquecimento global não irá diminuir”.

“ A vantagem de ser um precursor mostrar-se-á ainda mais importante, sendo crucial saber escolher os projetos corretos para investir. Uma economia modernizada e circular garantir-nos-á maior independência e resiliência. O investimento na renovação em grande escala, nas energias renováveis, nos transportes menos poluentes,na alimentação sustentável e na regeneração da natureza será ainda mais premente. Esse investimento não só beneficiará o ambiente -como permitirá reduzir a nossa dependência, encurtando e diversificando as cadeias de abastecimento”.

Portugueses cosem máscaras para vizinhos

Num discurso emotivo onde prestou homenagem aos que perderam a vida por causa da covid-19, aos trabalhadores que permanecem no ativo arriscando a saúde e a vida, von der Leyen disse que há também exemplo de esperança.

Von der Leyen referiu que não é possível “vencer uma pandemia desta escala e com uma propagação tão rápida sem a verdade” e pediu que as velhas disputas entre nações se dissipem.

E depois de ter dito que é preciso pedir desculpa à Itália por a Europa ter tardado nas primeiras horas a acudir a este país, referiu que “pedir desculpa só é útil se o comportamento mudar”.E o comportamento mudou. Von der Leyen referiu os vários casos de solidariedade entre as nações: “A Europa tornou-se um modelo de solidariedade para o mundo. A verdadeira Europa está a mobilizar-se, aquela que se apoia mutuamente quando é necessário. Aquela em que paramédicos vindos da Polónia e médicos vindos da Roménia salvam vidas em Itália. Em que ventiladores vindos da Alemanha proporcionam um apoio vital em Espanha”.

Ou em que “aos voluntários portugueses que cosem máscaras para os seus vizinhos”. A presidente da Comissão pediu que se calem os discursos populistas e os que não falam a verdade. “É o momento de superarmos as nossas antigas divisões, litígios e recriminações. De abandonarmos as posições em que nos entrincheirámos. De nos prepararmos para enfrentar um novo mundo”, pediu.

