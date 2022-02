Von der Leyen avisa que agressão custará "um futuro próspero" à Rússia

Situação na região ucraniana do Donbass está “à beira de uma guerra”

Nas últimas horas ocorreram graves violações do cessar-fogo estabelecido em 2015, ao abrigo dos Acordos de Minsk, no leste do país. As autoridades norte-americanas e europeias estão em alerta máximo para quaisquer tentativas da Rússia para criar um pretexto para uma invasão da Ucrânia.