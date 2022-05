O grupo alemão Volkswagen, o segundo maior fabricante de automóveis do mundo, enfrenta novas acusações ligadas à ditadura no Brasil, desta vez por práticas de "escravatura" entre 1974 e 1986, disseram este domingo vários meios de comunicação alemães.

Volkswagen volta a ser acusada de práticas de "escravatura" no Brasil

Segundo o canal público de televisão ARD e o jornal diário Süddeutsche Zeitung, a Volkswagen foi convocada para comparecer perante um tribunal do trabalho em Brasília a 14 de junho, na sequência de uma notificação enviada pelo tribunal local a 19 de maio.

Questionado pela AFP, um porta-voz da Volkswagen disse que a empresa estava a levar o caso "muito a sério" e os "possíveis incidentes" que possam ter ocorrido "e nos quais as investigações das autoridades judiciais brasileiras se baseiam".

No entanto, o grupo não quis adiantar mais detalhes nesta fase "devido a possíveis procedimentos legais".

Os factos de que é acusado datam do período 1974-1986, durante a ditadura militar que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985. Desde há vários anos, antigos funcionários do grupo durante este período têm vindo a procurar uma compensação, mas até agora sem sucesso.

"Tráfico de seres humanos"

De acordo com os meios de comunicação alemães, as queixas analisadas pelo sistema judicial brasileiro alegam que o fabricante de automóveis utilizou "práticas esclavagistas" e "tráfico humano" e acusam o grupo de ter sido cúmplice em "violações sistemáticas dos direitos humanos".

Na altura, o grupo tinha planeado construir um grande sítio agrícola na margem da bacia amazónica para o comércio da carne, a "Companhia Vale do Rio Cristalino".

Centenas de trabalhadores diurnos e trabalhadores temporários foram recrutados para trabalhos de desflorestação, particularmente em 70 mil hectares, através de intermediários, mas, de acordo com os meios de comunicação alemães, provavelmente com o consentimento da direção do fabricante.

De acordo com estes meios de comunicação, que puderam consultar mais de 2.000 páginas de testemunhos e relatórios policiais, os trabalhadores foram por vezes abusados por intermediários e guardas armados no local.

Os relatos incluem maus-tratos a trabalhadores que tentaram escapar e mesmo desaparecimentos suspeitos. A mulher de um trabalhador foi violada como castigo, de acordo com os meios de comunicação alemães. Uma mãe afirma que o seu filho morreu em resultado do abuso.

"Escravatura moderna"

"Era uma forma de escravatura moderna", disse Rafael Garcia, procurador brasileiro no Rio responsável pela investigação, aos meios de comunicação alemães.

Falou de condições de trabalho desumanas no local, "com trabalhadores que tinham malária, alguns dos quais morreram de malária e foram enterrados no local sem que as suas famílias fossem informadas".

"A Volkswagen obviamente não só aceitou esta forma de escravatura mas também a encorajou, porque era mão-de-obra barata", acrescentou o procurador.

Volkswagen vai indemnizar funcionários que foram vítimas da ditadura no Brasil As vítimas e os seus familiares acusam a construtora de carros alemã de ter colaborado com a repressão da ditadura militar. Usando os seus meios para identificar oposicionistas, entre os seus trabalhadores, ao regime ditatorial brasileiro.

A Volkswagen já teve um confronto com o sistema judicial brasileiro no passado durante a era da ditadura.

Em 2020, o grupo concordou em pagar 36 milhões de reais (5,5 milhões de euros) para compensar as famílias dos antigos trabalhadores torturados ou assassinados durante este período.

Os antigos empregados e as suas famílias argumentaram que o serviço de segurança da Volkswagen no Brasil tinha colaborado com os militares para identificar possíveis suspeitos, que foram subsequentemente presos e torturados.

Esta colaboração foi confirmada por um relatório independente encomendado pela empresa em 2016.

