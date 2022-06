O ator norte-americano, de 56 anos, esteve em Kiev esta segunda-feira e deixou vários elogios ao seu ex-colega de profissão.

Guerra na Ucrânia

"Você é o meu herói". Ator Ben Stiller encontrou-se com Zelensky

Ben Stiller, ator, produtor, realizador e argumentista norte-americano conhecido do grande público por filmes como "Doidos por Mary", "À Noite no Museu", "Zoolander" e "Madagáscar", é também Embaixador da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

"É o nosso herói". Zelensky: judeu, resistente, humorista, o presidente da Ucrânia Zelensky poderia ser uma anedota. Afinal, apareceu pela primeira vez na televisão do país como presidente da Ucrânia. Era um papel que interpretava numa série cómica. Sim, o atual presidente da Ucrânia era humorista. Mas, logo no início da invasão, alertou: “Quando nos atacarem, verão as nossas caras, e não as nossas costas".

Foi nessa qualidade que, esta segunda-feira, se deslocou à capital ucraniana, depois de ter sido visto a percorrer as ruas de Lviv, no oeste do país, segundo a Sky News. Stiller visitou as ruínas de Irpin, localidade que foi palco de brutais combates nos primeiros meses da guerra.

"Uma coisa é ver esta destruição na televisão ou nas redes sociais. Outra é vê-la com os próprios olhos. É muito mais chocante", descreveu o ator, citado pelo site oficial da presidência da Ucrânia.

Depois de conversar com sobreviventes da ocupação russa, Ben Stiller encontrou-se com o presidente ucraniano e expressou a sua admiração pela forma como tem liderado o país.

Angelina Jolie faz visita surpresa a Lviv, na Ucrânia A atriz e realizadora norte-americana esteve na cidade ucraniana e visitou um hospital e a estação de comboios, onde ainda muitos deslocados esperam por uma solução.

"Você é o meu herói. Desistiu de uma carreira incrível como ator por isto", disse o norte-americano. "Não tão incrível como a sua", respondeu Zelensky, com o timing cómico que o tornou conhecido do povo ucraniano antes de governar.

No sábado, Ben Stiller já tinha visitado a Polónia, onde esteve com algumas famílias afetadas pela guerra. De acordo com o Daily Mail, o ator começou a trabalhar com o ACNUR em 2016 e já esteve na Alemanha, Jordânia, Guatemala e Líbano para conhecer as realidades e necessidades dos refugiados.

