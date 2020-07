Aos 79 anos, Vivienne Westwood liderou um protesto contra a extradição de Julian Assange para os EUA.

Vivienne Westwood fechou-se numa gaiola para exigir justiça para Julian Assange

Aos 79 anos, Vivienne Westwood liderou um protesto contra a extradição de Julian Assange para os EUA.

A manifestação que juntou mais de duas dezenas de pessoas em frente ao Tribunal Penal de Inglaterra, onde, a 7 de setembro, o fundador da WikiLeaks ouvirá a sentença do pedido de extradição norte-americano, foi convocada pelo filho de Vivienne Westwood, mas foi a criadora que se destacou pelo protesto que decidiu fazer dentro de uma gaiola, vestida, por sinal, de amarelo canário.

Nem a escolha da roupa nem a estrutura com cerca de três metros foi inocente.

Brett Cove/SOPA Images via ZUMA

Em tom de metáfora, a criadora britânica, voltou a apelar à libertação de Julian Assange. "Fora da gaiola", gritou a criadora ao megafone. "Se o canário morresse, saíam todos. Julian Assange está numa gaiola e tem de sair. Não o extraditem", reforçou.

"A América pensa que é o país de Deus, a única força democrática do mundo quando todos são corruptos, mas eles são os mais corruptos de todos". "Não é crime dizer a verdade", disse mais tarde aos microfones da BBC.

xtradition trial of Wikileaks founder Julian Assange. (Photo by Niklas HALLE'N / AFP) AFP

No mesmo sentido, o filho e organizador do protesto, acrescentou que "a batalha judicial de Assange é o caso mais importante sobre a liberdade de imprensa no nosso tempo, sobre os denunciantes e sobre a responsabilização dos poderosos através dos meios de comunicação social".

Assange, de 47 anos, é acusado de ter divulgado centenas de milhares de comunicações e ficheiros sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque, incluindo nomes de fontes secretas.

Está ainda indiciado pelos crimes de conspiração e de apoio à ex-analista militar Chelsea Manning, que lhe providenciou a informação classificada.

Estas acusações juntam-se a uma anterior, por alegada tentativa de acesso ilegítimo a uma rede de computadores do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA.

Julian Assange encontra-se atualmente detido na prisão de Belmarsh, em Londres, e contesta as acusações norte-americanas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.