"Viva África livre". Ativistas tentam recuperar obras africanas de museu na Holanda

Bruno Amaral de Carvalho

"Quieto, polícia", gritou um agente que correu em direção a um homem com um objeto nas mãos. "Dê-mo", ordenou o polícia antes de o algemar. Este episódio teve lugar no princípio de setembro no exterior do Museu de África situado em Berg en Dal, nos Países Baixos. Para além de Mwazulu Diyabanza Siwa Lemba, foram detidos outros quatro companheiros, refere o El País.

Os cinco congoleses, da organização Yankanku, não eram assaltantes mas ativistas que queriam denunciar a pilhagem ao continente africano durante a colonização e devolver o objeto funerário aos seus verdadeiros donos. "Não somos criminosos mas lutamos contra aqueles que nos roubaram", afirmou Mwazulu enquanto era filmado, de acordo com o El País.

Os seguranças do museu não os interromperam para evitar uma altercação dentro do museu enquanto esperavam a chegada da polícia. Os cinco ativistas foram depois libertados e embora estejam prestes a deixar o país prometeram regressar. Em junho passado, tentaram algo semelhante no Museu de Quai Branly em Paris, detentor de uma importante coleção de arte africana, e o caso está nas mãos dos tribunais franceses.

Mwazulu Diyabanza justificou o simbolismo das suas ações denunciando que tiveram de pagar 15 euros para entrar num lugar que detém artefatos africanos "levados violentamente durante a colonização e escravatura". No vídeo que gravou no Museu de África, nos Países Baixos, de roupa e boina negra, condenou os holandeses e os portugueses, que "facilitaram a chegada dos franceses, belgas, britânicos e norte-americanos".

O ativista denunciou a imposição de uma identidade através do colonialismo e que não tinha de pedir autorização para recuperar o que lhes pertencia. Depois segurou numa imagem, comprada em 1968 por religiosos a um negociante de arte, dizendo que representa "o guardião da nossa alma e das sociedades africanas".

Uma vez fora do museu, a fuga com o objeto não foi bem sucedida porque o automóvel não pôde ultrapassar a cancela e quando decidiram fazer o resto do caminho a pé foram intercetados pela polícia. Segundos antes, um dos ativistas gritou "Viva África livre!".

Com a escultura de regresso ao museu, a direção do espaço que faz parte do Museu Nacional das Culturas do Mundo, instituto que inclui o Museu dos Trópicos, em Amesterdão, e o Museu de Etnologia, em Leiden, está a analisar, segundo o El País, a origem das suas coleções e admite que cerca de metade das 368 mil peças esteja ligada ao passado colonial.

Com a devolução de peças de arte por ex-potências colonizadoras aos povos colonizados a fazer parte do debate político em vários países do mundo, incluindo Portugal, a Alemanha entregou em 2018 obras aos índios do Alasca e está a ponderar devolver arte africana que se encontra todavia nos museus. O próprio presidente francês Emmanuel Macron defendeu o regresso dos artefatos africanos aos países de origem.

