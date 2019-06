A viúva de Óscar Alberto Martínez e mãe da pequena Angie Valeria, os dois salvadorenhos que morreram afogados no Rio Bravo, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, regressou na sexta-feira a El Salvador sem os corpos do marido e da filha.

Viúva de migrante afogado com filha regressa a El Salvador

A viúva de Óscar Alberto Martínez e mãe da pequena Angie Valeria, os dois salvadorenhos que morreram afogados no Rio Bravo, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, regressou na sexta-feira a El Salvador sem os corpos do marido e da filha.

A foto do pai e filha mortos nas margens do rio Bravo, depois de uma tentativa de chegarem aos Estados Unidos, emocionou a comunidade internacional.

Tania Ávalos, a viúva de 21 anos, partiu do México num voo comercial e aterrou no aeroporto internacional de San Salvador. Estava acompanhada por um funcionário consular salvadorenho.

Tania foi recebida no desembarque pelo vice-ministro para os salvadorenhos no Exterior, Mauricio Cabrera, e não quis falar com a imprensa.

Numa breve declaração, Cabrera informou que os restos de Martínez e da menina vão chegar a El Salvador "nos dias próximos", uma vez que estão a ser transportados por terra a partir do México.

Martinez e a menina morreram afogados no último domingo no rio Bravo, quando tentaram atravessar a fronteira para chegar aos EUA.

Tania assistiu do outro lado da margem ao momento em que o marido e a filha foram levados pelas águas do rio até desaparecerem. Os corpos dos dois migrantes foram encontrados na manhã do dia seguinte.

AFP

