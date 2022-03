“A minha vida mudou 180 graus”, desabafa. Com um total de 12 horas em formação dada por militares e “cem tiros de treino”, Vitaly, que era especialista em furos para poços, diz-se pronto para combater.

Vitaly, o soldado “mais ou menos voluntário” das brigadas de defesa

Lusa “A minha vida mudou 180 graus”, desabafa. Com um total de 12 horas em formação dada por militares e “cem tiros de treino”, Vitaly, que era especialista em furos para poços, diz-se pronto para combater.

Vitaly já tinha caçado, mas nunca tinha usado armas militares. Hoje tem uma metralhadora ao ombro e integra uma patrulha de defesa territorial na pequena aldeia Mala Racha, no norte da Ucrânia, a meia centena de quilómetros da linha de combate.

Especialista em furos para poços até 23 de fevereiro, Vitaly foi “mais ou menos voluntário” para as brigadas de defesa territorial, organizadas por Kiev em poucos dias após a invasão russa.

“É a minha terra, não gosto disto, mas tem de ser”, diz Vitaly. A filha, de 16 anos, fugiu para Lviv, perto da fronteira com a Polónia. A mulher mantém-se a trabalhar numa panificadora, “porque os militares e as pessoas continuam a precisar de pão”.

“A minha vida mudou 180 graus”, desabafa, de camuflado e visivelmente mal-habituado às novas funções de guardar uma das entradas secundárias da aldeia. A principal entrada é vigiada por militares, à caça de espiões.

Com um total de 12 horas em formação dada por militares e “cem tiros de treino”, Vitaly diz-se pronto para combater.

“Só tinha caçado no bosque, nunca usei armas automáticas”, contou à Lusa, com uma kalashnikov, de origem russa, os mesmos que agora diz querer derrotar.

O país está todo militarizado e tudo se mistura, entre civis e militares

A brigada de defesa territorial de Mala Racha é igual a centenas espalhadas pelo país, nomeadamente nas zonas perto das frentes de combate, como é o caso. Civis armados, muitos deles com roupas militares, fazem controlos de identificação, colocam obstáculos para fazer diminuir a velocidade e criam pontos de defesa, muitas vezes com sacos de terra, alguns deles pintados com insultos ao Presidente russo, Vladimir Putin, ou com ameaças aos soldados russos.

No norte da região de Jitomir, os ucranianos destruíram várias pontes para impedir a circulação das tropas russas que chegaram, como é o caso de Narodychi, a apenas 30 quilómetros da Bielorrússia.

O país está todo militarizado e tudo se mistura, entre civis e militares. Nas estradas, são visíveis autocarros e veículos civis com militares no seu interior, particularmente perto das zonas de combate, onde são audíveis os disparos de artilharia.

“Temos de verificar quem passa, isto é a nossa terra”, diz Ivan, 41 anos, que era emigrante na Finlândia e agora, em Mala Racha, faz turnos de quatro a cinco horas no posto de controlo da aldeia.

Ex-militar, pegar em armas não é novo para Ivan, mas não acreditava que houvesse guerra. “Eles [os russos] é que quiseram vir para cá e agora vão morrer cá”.

Preparado para combater, Ivan prefere, para já deixar essa responsabilidade aos militares e acredita na vitória final de Kiev.

“Os ucranianos estão bem preparados para isto” e “temos muita ajuda do exterior, de outros países”, explica.

Os milhões em armamento fornecidos à Ucrânia não chegaram ainda a Mala Racha. “Nós temos armas nossas, mas não temos qualquer outra escolha. Estamos a defender o que é nosso”.

Até uma senhora idosa pede os documentos aos jornalistas

A poucos quilómetros de Mala Racha, em Zankia, numa curva apertada, a presença de jornalistas é imediatamente notada. O chefe da defesa territorial da pequena localidade surge instantes depois e questiona o motivo a presença de estrangeiros.

“Temos de controlar, temos pessoas que nos vão informando do que se passa e fazemos perguntas”, explica o responsável da equipa de defesa do território. De barrete negro dos New York Knicks, vestido à civil, e a conduzir um Vaz, ainda de fabrico soviético, é o primeiro a questionar a presença de estranhos, ali, a poucas dezenas de quilómetros da frente de batalha. Serviu 18 anos no exército vermelho, “na URSS”, e agora, depois de reformado, ajuda a organizar a estrutura civil.

“Agora é pela Ucrânia”, disse, sem querer ser identificado.

Instantes depois, mais um grupo, desta vez de jovens, exige a documentação. E até uma senhora idosa faz o mesmo, desconfiada. “Têm de mostrar os documentos. Não são de cá, temos de saber quem são e o que querem”.

O chefe da Defesa Territorial de Zankia mostra-se contente com a atenção dos conterrâneos. “Estamos prontos”, resume.

