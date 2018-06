Vitória de Erdogan confirmada

Presidente reeleito diz que se trata de um "triunfo para a democracia". A oposição diz que vai continuar a lutar.

"Foi um triunfo para a democracia e a Turquia é um exemplo para o resto do mundo", afirmou Recep Erdogan, depois de ser conhecida a quase totalidade dos resultados eleitorais das presidenciais que lhe atribuíram a vitória com 52,54% dos votos contra 30,68% de Muharrem Ince, candidato social-democrata da oposição, de acordo com as informações divulgadas pela agência oficial Anadolu.

Erdogan prometeu ainda reforçar a luta contra o terrorismo, "defender o prestígio internacional da Turquia" e prosseguir os esforços "para tornar cada vez mais livre a Síria". Quanto à oposição, manifestou-se disponível para "continuar a lutar" contra o domínio de Erdogan.



Nas legislativas, o Partido para a Justiça e Desenvolvimento (AKP) também obteve maioria parlamentar, embora o partido pró-curdo (HDP) conseguisse 11,67% dos votos, assegurando assim uma segunda presença parlamentar consecutiva.

A partir destas eleições, os poderes de Erdogan são reforçados, deixando de existir a figura de primeiro-ministro. Erdogan passa a exercer o poder executivo, concentrando a possibilidade de nomear e destituir ministros e juízes, decretar o estado de emergência ou dissolver o Parlamento.



