Vitímas de ataque em Amsterdão são norte-americanas

As duas pessoas esfaqueadas com uma arma branca na sexta-feira na estação central de Amesterdão são cidadãos norte-americanos, divulgou hoje o embaixador dos Estados Unidos na Holanda.

As autoridades holandesas confirmaram que as duas vítimas sofreram ferimentos graves, mas não correm perigo de vida.

O suspeito, um jovem afegão de 19 anos, foi alvejado pela polícia e encontra-se hospitalizado.

As autoridades holandesas já iniciaram os procedimentos de interrogatório do suspeito para estabelecer o motivo do ataque e não descarta o incidente como um ato terrorista.

Após o esfaqueamento, duas plataformas foram encerradas ao tráfego ferroviário, mas a estação não foi evacuada.

Cerca de 250.000 pessoas passam diariamente pela estação central de Amesterdão, tornando-a num dos locais mais movimentados da capital holandesa, segundo números do guia de viagem Amsterdam.info.