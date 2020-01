As autoridades deste estado norte-americano declararam o estado de emergência perante a manifestação de extrema-direita que se realiza esta segunda-feira em Richmond contra a restrição ao uso de armas por civis na via pública.

Mundo

Virgínia em alerta por uma manifestação pró-armas

As autoridades do estado da Virgínia estão em alerta máximo para a manifestação na capital, Richmond, esta segunda-feira, por grupos pró-armas, onde se espera a presença de milhares de pessoas. As forças de segurança temem ações violentas de grupos de extrema-direita.

Os manifestantes vão reunir-se fora do Capitólio, sede do governo local, para um "dia de lobby" com congressistas, organizado pela Virginia Citizens Defense League (VCDL), organização que se opõe aos projetos de lei que restringem o acesso às armas promovidos pelos democratas, no poder neste estado.

A VCDL denuncia o que considera uma afronta à Segunda Emenda à Constituição, que garante o "direito do povo a manter e portar armas". Contudo, este artigo tem sido objeto de interpretações divergentes e a Suprema Corte limitou o direito ao porte de armas apenas ao interior de casa, deixando às cidades e aos estados poder para regular a posse de armas no exterior.

"A nossa Segunda Emenda está a ser seriamente atacada no grande estado da Virgínia. Isto é o que acontece quando se vota nos Democratas, eles tiram-nos as armas. Os Republicanos vão ganhar na Virgínia até 2020. Obrigado. Democratas!", afirmou no Twitter o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, forte apoiante do lobby pró-armas.

Virgínia, que faz fronteira com o estado da capital, Washington, passou para as mãos dos democratas em novembro, que prometeram durante a campanha apertar o controlo sobre a venda de armas, sobretudo depois do tiroteio em Virginia Beach, em maio passado, que matou 12 pessoas.

Os artigos atualmente em discussão, a serem aprovados, reforçariam a fiscalização dos antecedentes penais dos compradores, proibiriam a posse de mais de 10 munições e a compra de mais do que uma arma por mês. A proposta vai permitir também que um juiz apreenda armas de indivíduos considerados perigosos. O projeto de proibição da venda de espingardas semi-automáticas, por outro lado, foi abandonado.

O movimento de protesto sobre estas leis espalhou-se por todo o estado e mais de uma centena de condados e cidades foram proclamados "santuários da Segunda Emenda".

Segurança reforçada

A segurança em torno da praça do Capitólio foi reforçada e as autoridades planearam uma grande operação policial para evitar qualquer tipo de confrontos, tendo em conta que movimentos de extrema direita e grupos paramilitares anunciaram a presença no protesto.

O governador democrata Ralph Northam decretou na quarta-feira o "estado de emergência" no local da manifestação. Em vigor desde sexta-feira e até à tarde de terça-feira, proibiu o porte de armas de fogo e objetos perigosos como bastões de beisebol e correntes. Northam denunciou ameaças "credíveis e sérias" de "violência, confrontos armados e ataques ao Capitólio", bem como "planos de ação de milícias e grupos racistas fora do estado".

"Não queremos um drama como o de Charlottesville", disse, referindo-se à cidade da Virgínia onde em agosto de 2017 houve confrontos entre militantes brancos supremacistas e antifascistas que resultaram na morte de uma pessoa e dezenas de feridos. No fim de semana, o FBI anunciou a prisão de sete supostos membros de um grupo de extrema-direita suspeitos de querer "criar o caos" na manifestação.

