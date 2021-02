Investigadores russos foram surpreendidos quando se deslocaram ao apartamento de uma aliada do líder da oposição do Kremlin, atualmente preso, Alexei Navalny, ao serem recebidos por um recital de piano de Beethoven, de um modo invulgar, pela ativista que mais tarde prenderam.

Viral. Médica russa toca Beethoven enquanto autoridades esperam para a deter

Investigadores russos foram surpreendidos quando se deslocaram ao apartamento de uma aliada do líder da oposição do Kremlin, atualmente preso, Alexei Navalny, ao serem recebidos por um recital de piano de Beethoven, de um modo invulgar, pela ativista que mais tarde prenderam.

Quando a polícia russa chegou, na passada quarta-feira, para revistar a casa de Anastasia Vasilyeva, a chefe do sindicato da Aliança dos Médicos ligada a Alexei Navalny, as autoridades foram recebidas com uma provocação artística, com a interpretação de "Für Elise", de Beethoven, no seu piano branco.

Enquanto a polícia a informava que está prestes a revistar o seu apartamento, Vasilyeva continua a tocar, afogando temporariamente as palavras de uma mulher polícia informando-a de que deve entregar todos os seus aparelhos electrónicos. No vídeo, que rapidamente se tornou viral, a médica termina a sua atuação e diz "podem aplaudir".

Segundo o "The Economist" a gravação tem "as mesmas qualidades das investigações do YouTube que fizeram o nome de Navalny como ativista anti-corrupção e estão a causar contínuas dores de cabeça para o Kremlin: desafiante, partilhável e divertido".

A polícia russa tem como alvo os aliados da Navalny depois de dezenas de milhares de pessoas terem saído às ruas no dia 23 de janeiro para exigir a sua libertação da prisão, algo que um juiz na quinta-feira seguinte se recusou a fazer.

Navalny é ouvido em tribunal e arrisca prisão O opositor russo Alexei Navalny compareceu hoje em tribunal, acusado de ter violado um controlo judicial, um caso que o pode atirar para a prisão por vários anos, apesar da pressão ocidental e do movimento de protesto na Rússia.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, exigiu esta terça-feira a libertação imediata do opositor russo Alexei Navalny, condenado a perto de três anos de prisão, e a dois dias da sua visita a Moscovo.

“A condenação de Navalny contraria os compromissos internacionais da Rússia em matéria de Estado de direito e de liberdades fundamentais. Exijo a sua libertação imediata”, declarou em mensagem na sua conta na rede social Twitter.

Josep Borrell desloca-se na próxima quinta-feira a Moscovo para “fazer passar uma menagem clara” sobre os direitos humanos e com o argumento de possíveis novas sanções contra personalidades ou empresas russas, indicaram na semana passada responsáveis europeus.

A reação do Alto Representante para a Polícia Externa da União Europeia (UE) segue-se a declarações no mesmo sentido emitidas pelas principais capitais ocidentais e do Conselho da Europa.

Em Washington, a diplomacia dos Estados Unidos manifestou “profunda preocupação” após a condenação de Navalny e apelou à Rússia que garanta a sua libertação “imediata e sem condições”.

“Apesar de trabalharmos com a Rússia na defesa dos interesses dos Estados Unidos, vamos coordenar-nos estreitamente com os nossos aliados e parceiros para que a Rússia preste contas por não ter respeitado os direitos dos seus cidadãos”, anunciou em comunicado o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

“À semelhança de qualquer cidadão russo, Navalny deve usufruir os direitos garantidos pela Constituição russa”, disse.

