Violência policial semeia a revolta na Colômbia

Bruno Amaral de Carvalho A morte de um homem detido depois de receber várias descargas de uma pistola elétrica serviu de rastilho para os distúrbios esta madrugada em Bogotá. A capital colombiana despertou com sete manifestantes assassinados.

É a enésima revolta popular num país fustigado por uma violência praticamente centenária. Desde o massacre das bananeiras promovido contra grevistas em 1928, episódio referido em Cem Anos de Solidão, obra maestra de Gabriel García Márquez, ao assassinato do antigo candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán, a Colômbia insurge-se ciclicamente contra o despotismo e a violação dos direitos humanos pela polícia e o exército.



Desta vez a vítima foi um pai de família, Javier Ordóñez, advogado de de 44 anos, que morreu depois de ser detido pelas autoridades. O vídeo que registou o momento da detenção e que circula nas redes sociais incendiou-se como pólvora. As imagens mostram um homem a suplicar à polícia para que pare de lhe disparar com uma pistola elétrica taser. Terá sido atingido 10 vezes. De seguida, foi hospitalizado em estado grave e não resistiu às agressões. Precisamente no dia escolhido pela Colômbia para celebrar os direitos humanos.

No murió, lo mataron. Javier Ordoñez. Abogado, Padre de 2 niños, esposo, amigo, una vida. pic.twitter.com/8jLIltBoWA — Mabel Cartagena (@flakycar) September 9, 2020

De acordo com testemunhas, segundo o El Espectador, a vítima de violência policial estaria a beber com amigos no seu apartamento em Bogotá. Quando acabaram as bebidas saíram para comprar mais. No regresso, encontraram os agentes que não terão gostado da resposta de Javier que disse que pagaria a multa sem problemas. A reação colérica das autoridades acabou numa tragédia que incendiou as ruas de Bogotá durante toda a noite.

Nem a pandemia parou a revolta popular que deixou destroços por todas as partes e confrontos com a polícia que resultaram em sete civis mortos e 50 feridos, para além de 30 agentes que tiveram de ser também assistidos. Segundo fontes policiais, foram destruídas 53 esquadras da polícia. Destas, 17 ficaram carbonizadas. A cidade desperta agora com dezenas de autocarros em cinzas e barricadas em todas as esquinas.

O ministro colombiano da Defesa, Carlos Holmes Trujillo, ofereceu uma recompensa de até 50 milhões de pesos colombianos por informações que ajudem a capturar os autores do homicídio dos cinco manifestantes. As redes sociais não tardaram a responder com imagens de polícias a arrastar corpos pelas ruas da capital da Colômbia.

Al señor ministro de defensa esta dando recompensa por los que mataron a las personas esta noche en bogota? Mire ahy le dejo.......esos son los asesinos #ColombiaLivesMatter pic.twitter.com/7kV4u1ImIP — Jairo Andres Suarez Gomez (@AndresSuarez724) September 10, 2020

Estes protestos fazem recordar a indignação popular contra o assassinato de Dilan Cruz, um jovem que morreu em 2019 por um disparo policial, que lançou o debate sobre a utilização das chamadas armas não letais pelas autoridades e a exigência de que os agentes não sejam julgados por tribunais militares mas pela justiça civil.

O Governo colombiano tem estado na mira das instâncias internacionais depois de centenas de ativistas sociais e opositores terem sido assassinados nos últimos anos por estruturas muitas vezes ligadas às forças armadas.





