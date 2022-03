Frente ao cenário de guerra e às situações de descivilização a que assistimos, dificilmente, Jaime Nogueira Pinto poderá vir agora repetir o que disse acerca de Putin, o qual, “apesar da tendência autoritária, é um homem equilibrado, [que] sabe perfeitamente o que pode fazer e o que não pode fazer”.

Guerra na Ucrânia

Violência e Civilização

Desde 24 de Fevereiro que estamos chocados com as cenas de violência da guerra de invasão que a Rússia declarou à Ucrânia. A violência tanto surge estampada nas caras de sofrimento das crianças e dos idosos, no número de mortos que não para de crescer (10.000, com 7000 soldados russos e 2500 mortos só na última semana em Mariupol, segundo oGuardian de hoje), na destruição de edifícios, tais como uma maternidade ou um teatro, sem qualquer função militar, ou, ainda, nos crescentes milhões de deslocados forçados a abandonar o seu país.



Os argumentos da potência invasora nada têm de excepcional, em relação a outras guerras. Putin proibiu, mesmo, que se falasse de guerra, por se tratar apenas de uma operação militar especial, com um objectivo securitário de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. Na sua técnica de dissimulação, esta mascarada ideológica nada tem de original, sendo inúmeros os exemplos anteriores nos quais, em lugar de se falar de guerra, quem invade ou se expande sempre preferiu falar de libertação dos povos, em relação aos tiranos, ou de campanhas de pacificação de um território, que as populações autóctones julgadas inferiores não conseguem governar.

Estamos, talvez, em presença de duas lógicas de actuação. Por um lado, Putin procura conquistar territórios, seguindo uma lógica imperial e obedecendo a uma espécie de missão colonizadora. Donde, considerar que os seus desígnios são libertadores e pacificadores. Por outro lado, a partir das instituições internacionais e da linguagem do Direito Internacional Público, Putin já foi acusado de ser um criminoso de guerra.

Claro que, como escreveu, em 1896, Jaime Batalha Reis, ainda no rescaldo do Ultimatum (1890) feito pela Inglaterra a Portugal: “Toda a gente que tem o hábito de ver a realidade sem cobertas de hipocrisias ou frases convencionais, sabe perfeitamente que não existe no mundo, com acção efectiva, coisa alguma que possa chamar-se ‘Direito internacional’. As únicas aparências de um tal direito são os diplomas desconexos de ‘Direito internacional’ entre as nações, os quais são respeitados enquanto convêm às mais fortes delas. A própria autonomia de qualquer das nações que hoje existem depende inteiramente ou dela ser forte por si, ou dela ser como Nação dentre as Nações mais fortes. Esta é a verdade na sua alva singeleza” (Jaime Batalha Reis, Revista Inglesa, D. Quixote, Biblioteca Nacional, 1988, p. 206).

No entanto, frente às velhas linguagens dos impérios coloniais e da frustrante ineficácia do Direito Internacional, talvez valha a pena introduzir uma outra questão, para pensar a guerra que estamos a viver enquanto espectadores. Trata-se de saber se existe um processo de civilização de que fazemos parte e se esse mesmo processo pode ser aferido ou avaliado em função dos modos de controlar a violência disponíveis numa determinada sociedade.

Tal como a gostaríamos de formular, a questão inspira-se nos inquéritos filosóficos do Iluminismo, bem como na assunção de que existem “quadros do progresso do espírito humano”, para glosar o título da obra de Condorcet de finais do século XVIII. Reintroduzir a mesma questão acerca dos níveis de civilização, pensados em função do controle e autocontrole da violência, constitui, talvez, a melhor resposta que pode ser dada aos que reivindicam para si posições pós-modernas de uma famigerada grande complexidade, mostrando-se receosos de condenar qualquer tipo de violência e cobrindo-se, tal como faziam os antigos exércitos dos colonizadores, do véu da pacificação.

Na formulação da mesma questão, na qual se articulam níveis de civilização com modos de controlo da violência, a obra mais inspiradora é a de Norbert Elias. Um sociólogo alemão, inicialmente treinado na Escola de Frankfurt, cujos pais foram assassinados em Auschwitz, pelas suas origens judaicas, que foi obrigado a emigrar, ainda nos anos 1930, para Paris e, depois, para Inglaterra, onde ocupou posições relativamente marginais na academia, até à sua reforma. A partir de finais da década de1960, a sua obra foi descoberta e o seu impacto – sem excluir as controvérsias que suscitou – foi enorme.

Elias identificou vários padrões de civilização, concebidos em termos comparativos uns com os outros e em função da capacidade demonstrada por cada sociedade em controlar, regular, domesticar ou sublimar a violência. Apesar de ter sido alvo de duras críticas, sobretudo de incorrer numa perspetiva etnocêntrica ou eurocêntrica, por parte de um antropólogo tão importante como Jack Goody, a perspectiva de Elias nada tinha de linear.

Para o autor dessa obra-prima, que escreveu a meias com Eric Dunning seu discípulo, A busca da excitação (trad. Manuela de Almeida e Silva, Edições 70, 2019), mesmo as sociedades modernas – desenvolvidas economicamente e aparentemente dotadas de um Estado capaz de monopolizar a violência sobre um determinado território – poderiam enveredar por caminhos de retorno à bárbarie. Fora o que sucedera com o Holocausto – o acontecimento central do século XX. Por isso, Elias defendeu que era necessário não perder o sentido do progresso, a pretexto de fazer com que as ciências sociais embarcassem em modos de relativismo. Melhor seria sempre recuperar o sentido do progresso, sedimentado ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, defendendo-o eticamente contra todas as formas de violência, de barbárie e de selvageria presentes na invasão da Ucrânia pelo exército russo de Putin.

É que, frente ao cenário de guerra e às situações de descivilização a que hoje assistimos, dificilmente, Jaime Nogueira Pinto (entre outros) poderá vir agora repetir o que disse acerca de Putin, o qual, “apesar da tendência autoritária, é um homem equilibrado, [que] sabe perfeitamente o que pode fazer e o que não pode fazer” (Sol, 16-10-2021).

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

