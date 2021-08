Polícia francesa vai passar a dar prioridade aos casos de violência doméstica

O anúncio foi feito pelo ministro francês da Administração Interna, Gérald Darmanin.

O anúncio do ministro francês denota a vontade do Governo de tratar nas esquadras policiais como prioridade os casos de violência contra mulheres. No ano passado, foram assassinadas 102, entre milhares de queixas e ocorrências que levaram à intervenção policial em 400 mil ocasiões.

"A partir de segunda-feira, vou exigir que em toda a França, o tratamento das queixas de violência masculina como prioridade", afirmou Geráld Darmanin numa entrevista ao diário Le Parisien. "Isto significa que devem ser tratados antes de todos os outros: antes dos roubos, antes dos casos de drogas, antes dos furtos. Numa palavra, as queixas de violência doméstica devem estar no topo da lista".



Para o efeito, o ministro anunciou reforços de pessoal e uma maior especialização, uma exigência insistente das organizações de mulheres que há anos denunciam o tratamento por vezes humilhante dado às vítimas de violência de género quando vão à esquadra da polícia para denunciar o crime. "Quero que cada departamento tenha equipas especializadas na luta contra a violência de género", afirmou Darmanin. Em cada esquadra e brigada de polícia, explicou, haverá um "agente especializado em violência machista que terá de assegurar que os processos sejam avaliados e assegurar a coordenação com outros serviços públicos e coletividades".

Segundo os números divulgados na segunda-feira pelo Ministério da Administração Interna, 102 mulheres morreram em França em 2020 em resultado da violência dos parceiros íntimos. Quase 86% destes assassinatos foram cometidos na casa do casal, da vítima ou do perpetrador, e as armas de fogo foram o meio mais comum de assassinato (em 41 assassinatos, 33% dos casos), segundo a polícia francesa.





