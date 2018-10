Uma apresentadora e diretora de um canal de televisão búlgara foi barbaramente assassinada. Tinha 30 anos e chamava-se Victoria Marinova e estava a investigar um caso de corrupção ligado a fundos europeus recebidos por empresários locais, com a conivência de eleitos políticos.

Violada e assassinada jornalista búlgara que investigava corrupção

Foi assassinada um jornalista búlgara de “forma particularmente violenta”, segundo relata o Ministério do Interior búlgaro, na Cidade de Ruse no norte da Bulgária.

A jornalista, Victoria Marinova, 30 anos, diretora e apresentadora de um canal de televisão local, TVN, investigava um caso de corrupção com fundos europeus, que envolveria empresários e políticos locais.

Segundo fontes da investigação, o assassinato teria tido lugar por volta do meio dia de sábado, tendo o corpo sido encontrado, ao fim do dia, numa zona de difícil acesso perto do rio Danúbio.

O procurador de Ruse, Georgui Georguiev, explicou à comunicação social que a causa provável da morte seria um forte traumatismo na cabeça e que a jornalista tinha sido violada, estrangulada e golpeada com tal violência que estava irreconhecível, só tendo sido identificada muitas horas depois do corpo ser descoberto.

Georguiev afirmou que a procuradoria trabalha com várias hipóteses, entre as quais que o motivo do crime esteja ligado ao trabalho da jornalista. No dia 30 de setembro, Victoria Marinova apresentou a última emissão do seu programa, em que entrevistou o jornalista búlgaro Dimitar Stoyanov, que colabora com a WikiLeaks, juntamente com o jornalista romeno Attila Biro. Os dois jornalistas tinham sido detidos em setembro, pela polícia búlgara, quando investigavam uma suposta destruição de documentos que revelariam praticas de corrupção de uma empresa de construção de auto-estradas com fundos da União Europeia.

A Búlgaria está classificada como o pior país da União Europeia em relação ao respeito da liberdade de imprensa e aparece inúmeras vezes ligada a casos de corrupção.