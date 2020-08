No total há já 10 pessoas detidas pelo envolvimento na violação de uma adolescente de 16 anos.

Violação em Israel. Pelo menos sete dos 30 homens são menores

Dos 30 homens envolvidos na violação de uma jovem de 16 anos, numa cidade turística, situada nas margens do Mar Vermelho, pelo menos sete são também menores de idades. A notícia está a ser avançada pela agência Efe que dá conta da detenção dos jovens. Detidos esta manhã, no âmbito da investigação da polícia criminal israelita, os sete menores estarão a ser interrogados. No total, há 10 pessoas detidas. Os outros 20 continuam em liberdade.

Os abusos sexuais que levantaram uma onda de contestação no país foram denunciados pela própria vítima. De acordo com a versão de um dos suspeitos, um grupo de homens fez fila à entrada de um quarto de hotel e, um a um, iam entrando para ter relações sexuais com a adolescente.

O caso que incendiou Tel Aviv, com o protestos que reuniu mais de mil pessoas já obrigou a uma reação institucional. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, garantiu que não era “apenas um crime contra a jovem, mas um crime contra a humanidade”, e pediu que os responsáveis fossem levados à justiça.

