A cidade de Kemerovo já estava mergulhada no luto em Março de 2018 quando um incêndio num centro comercial matou 60 pessoas, incluindo cerca de 40 crianças e adolescentes, uma tragédia que chocou a Rússia.

Vinte pessoas morreram num incêndio num lar de idosos

Vinte pessoas morreram num incêndio num lar de idosos privado em Kemerovo, na Sibéria, na Rússia centro-oriental, na sexta-feira à noite, disseram os serviços de salvamento russos.

"Às 5:25 da manhã (02:25 GMT), os socorristas acabaram de remover os escombros. O incêndio matou 20 pessoas", disse o serviço de salvamento no Telegram. Um vídeo divulgado pelo serviço de salvamento russo mostrou tecido carbonizado e vários camiões de bombeiros posicionados perto do pequeno e dilapidado estabelecimento. Segundo a agência noticiosa Tass, o fogo alastrou durante a noite mais de 180 metros quadrados num edifício de madeira de dois andares. Duas pessoas foram internadas no hospital com "queimaduras" em "estado grave", segundo os médicos locais, citados por Tass.

Foto: AFP

Por seu lado, o Comité de Investigação russo, responsável pelas principais investigações no país, anunciou a abertura de uma investigação por, entre outras coisas, "negligência que resultou na morte de duas ou mais pessoas". "Os investigadores forenses e a direcção do departamento estão a trabalhar no local do incêndio", afirmou numa declaração. "A identidade do proprietário das instalações foi estabelecida", acrescentou, sem dar mais pormenores. O Comité de Investigação também lançou um pequeno vídeo filmado no local, mostrando a extensão dos danos. O interior do estabelecimento parecia estar completamente queimado.

