Guerra na Ucrânia

Rússia diz que foram retirados 46 civis da fábrica de Azovstal no sábado

Redação De acordo com o Ministério da Defesa russo, os 46 civis receberam abrigo, comida e toda a assistência médica necessária.

Dois grupos de civis foram retirados de Azovstal no sábado, como resultado do cessar-fogo acordado com a Ucrânia para a abertura de um corredor humanitário em Mariupol, anunciou o Ministério da Defesa russo.

No total, foram retirados 46 civis, que, de acordo com o ministério, receberam abrigo, comida e toda a assistência médica necessária.

No sábado, as agências oficiais russas de notícias Tass e Ria Novosti, citadas pela agência espanhola Efe, tinham avançado que vinte cinco civis tinham abandonado a zona de Azovstal. Entre os que conseguiram abandonar a fábrica metalúrgica estariam 19 adultos e seis crianças com menos de 14 anos, mas não foram adiantados pormenores sobre o estado dos evacuados.

Os combatentes ucranianos do regimento Azov, que tem defendido o local, disseram no sábado à noite que a contagem rondava os 20 civis, possivelmente para a cidade ucraniana de Zaporizhzhia, a cerca de 225 quilómetros a noroeste.

Na fábrica de Azovstal há cerca de mil civis refugiados, juntamente com cerca de 2 mil soldados ucranianos que ainda resistem aos bombardeamentos russos, havendo ainda a registar cerca de 500 feridos entre as pessoas que ali estão refugiadas.



A Rússia deu a cidade de Mariupol como "libertada" e começou a enviar tropas de Mariupol para a região de Donbass, no leste do país, de acordo com as informações veiculadas pelo Estado-Maior da Ucrânia e confirmadas também pelo Pentágono.

O Presidente russo decretou que a fábrica não deveria ser atacada, mas disse que o bloqueio às instalações teria de ser rígido ao ponto de "nem uma mosca conseguir sair".

(Com agências)

