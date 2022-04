O líder soberanista húngaro obteve a quarta vitória consecutiva no domingo, numa eleição parlamentar ensombrada pela guerra na Ucrânia.

Eleições na Hungria

Viktor Orbán conquista quarto mandato como primeiro-ministro

AFP O líder soberanista húngaro Viktor Orbán obteve uma quarta vitória consecutiva no domingo, muito mais facilmente do que o esperado, numa eleição parlamentar ensombrada pela guerra na Ucrânia.

Aos 58 anos, o líder há mais tempo no poder na União Europeia enfrentou uma aliança sem precedentes de seis partidos determinados a combater o "autoritarismo" e a "corrupção" dos 12 anos de governo de Orbán.



Os especialistas tinham previsto uma batalha renhida, mas os resultados foram claros: após a contagem de 93% dos boletins, o partido Fidesz tinha 53,35% dos votos contra 34,75% da oposição, disse o Gabinete Nacional de Eleições.



Com esta vantagem, o primeiro-ministro húngaro garante uma maioria de dois terços dos assentos no parlamento.



A batalha de Budapeste A controversa lei anti-LGBT húngara teve esta semana resposta nas ruas, com 30 mil pessoas a desfilarem na maior marcha do orgulho gay a que a capital alguma vez assistiu. Viktor Orbán, no entanto, insiste no alvo – e em desafiar a Europa. História da Cortina de Ferro que se está a levantar na Hungria.

A afluência às urnas foi forte, aproximando-se dos recordes registados em 2018.



"Conseguimos uma vitória excecional — uma vitória tão grande que provavelmente se pode ver da lua, e certamente de Bruxelas", disse Orbán sorridente, aludindo às divergências que enfrenta habitualmente na UE.

No meio da multidão eufórica reunida nas margens do Danúbio, envergando cachecóis laranja da cor do partido, Ildiko Horvath, 55 anos, elogiou o vencedor: "Orbán decide de acordo com a vontade do povo, nomeadamente em questões muito importantes como a guerra na Ucrânia ou os migrantes".

Outra surpresa das eleições foi o jovem partido de extrema-direita Mi Hazank, que ultrapassou o limiar de 5% necessário para entrar no parlamento.

A "tristeza" da oposição

O líder da oposição, Peter Marki-Zay, dirigiu-se aos seus apoiantes ao final da noite. "Não vou esconder a minha tristeza e desilusão", reagiu, denunciando "uma luta desigual" contra a "propaganda", "uma campanha de ódio e mentiras".



O conservador de 49 anos, que desde 2018 é presidente da câmara de Hódmezővásárhely, cidade no sudeste da Hungria, tinha relatado "condições injustas e impossíveis" do processo eleitoral com o objetivo de permitir que o seu rival "permanecesse no poder para sempre".

Marki-Zay referiu também citou o controlo do governo sobre os meios de comunicação social públicos — o líder da oposição teve apenas cinco minutos de tempo de antena total dedicado às eleições na televisão pública.



Alguns membros da coligação da oposição, como o vice-presidente Jobbik Marto Gyongyosi, denunciaram "irregularidades".



Acusado por Bruxelas de múltiplas violações do Estado de direito, Viktor Orbán vem amordaçando o poder judicial e os media ao longo de 12 anos, ao mesmo tempo que defende uma visão ultra-conservadora da sociedade.

O ato eleitoral foi realizado pela primeira vez sob a supervisão de mais de 200 observadores internacionais. Ambas as partes destacaram também milhares de voluntários.

"A guerra mudou tudo"

O conflito na vizinha Ucrânia, que eclodiu a meio da campanha, mudou completamente a paisagem.



Viktor Orbán apresentou-se como "protector" da Hungria, um garante da paz e estabilidade, recusando-se a entregar armas à Ucrânia e a considerar sanções que privariam os húngaros do precioso petróleo e gás russos.

Ao mesmo tempo, nos cartazes eleitorais e nos meios de comunicação pró-Orbán, Peter Marki-Zay foi retratado como "perigoso", acusado de querer mergulhar o país na guerra devido ao seu forte apoio à Ucrânia.

Embora o candidato tenha salientado a proximidade que Viktor Orbán tem cultivado desde 2010 com o presidente russo, chamando-lhe o "Putin húngaro", o seu discurso visivelmente não convenceu os eleitores.

Viktor Orbán classificou o seu sucesso inesperado como uma vingança contra os seus "muitos adversários", citando "os burocratas de Bruxelas, os meios de comunicação internacionais e o presidente ucraniano". Volodymyr Zelensky tinha-se dirigido diretamente ao líder húngaro devido à sua vontade de se manter fora do conflito.

O soberanista italiano Matteo Salvini e a candidata da extrema-direita francesa Marine Le Pen, que tem subido nas projeções a uma semana das presidenciais francesas, enviaram-lhe imediatamente as suas "felicitações".

Hungria proíbe "promoção" da homossexualidade junto de menores A Hungria aprovou hoje uma lei que proíbe a "promoção" da homossexualidade junto dos menores de 18 anos, apesar da contestação dos últimos dias e da preocupação dos defensores dos direitos das pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero).

Os húngaros foram também chamados a responder a perguntas sobre "proteção infantil", relacionados com a recente lei que proíbe a discussão da "mudança de sexo e homossexualidade" com crianças menores de 18 anos.



O referendo, considerado "nocivo" pelas ONG, que tinham apelado aos eleitores que protestassem assinalando as caixas do 'sim' e do 'não', não conseguiu reunir votos válidos suficientes, de acordo com resultados parciais.