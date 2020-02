Uma praga grave destes insetos está a assolar África e ameaça deixar à fome muitos milhões de pessoas. ONU pede ajuda.

Videos. Nuvem de gafanhotos do tamanho do Luxemburgo invade Quénia

Uma nuvem de gafanhotos de “2400 quilómetros quadrados foi observada no nordeste do Quénia”, sendo composta por “cerca de 200 mil milhões de insetos”, estimando-se que estes “consigam comer o equivalente para “alimentar 84 milhões de pessoas” num dia. O alerta foi feito pela Organização Geral das Nações Unidas (ONU) na semana passada.



Esta nuvem com a dimensão do Grão-Ducado foi a maior da observada até agora, da grave praga destes insetos que assola os países do chamado corno de África.

Video Horn of Africa becomes worst desert locust-affected area: FAO pic.twitter.com/ra5kSvO4R2 — CGTN (@CGTNOfficial) February 12, 2020

A praga mais grave desde há 25 anos

Países pobres como Etiópia, Somália, Quénia, Djibuti e Eritreia estão a debater-se com nuvens gigantescas de gafanhotos tendo já esta praga sido classificada como a mais grave desde há 25 anos.

Insetos que tornam os dias castanhos nestes países, roubando os já poucos alimentos que as populações dispõem e que impedem as pessoas de se mover à vontade tal é a sua quantidade.

Received video from Kenya of what I’m told is a locust invasion in West Pokot.

UN say this is the worst locust outbreak to affect parts of East Africa in over 70 years. pic.twitter.com/n3H7tUqody — Samira Sawlani (@samirasawlani) February 12, 2020

A A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) já pediu 76 milhões de dólares (cerca de 70 milhões de euros) de ajuda à comunidade internacional para ajudar e cobrir as necessidades crescentes das 13 milhões de pessoas que na Etiópia, Somália, Quénia, Djibuti e Eritreia que estão a ser afetadas por esta praga. Mais os seis milhões de pessoas que no “Sudão do Sul e no Uganda estão em grande risco de passar fome” com o avanço das nuvens. Estes insetos conseguem viajar até 150 km por dia.

Na Somália é já considerada “calamidade nacional”.

Desde janeiro que os gafanhotos têm ficado, multiplicado e atravessado as fronteiras destes países colocando mais pessoas em risco de passar fome. Basta fazer as contas: uma nuvem com um quilómetro quadrado é composta por 40 milhões a 80 milhões destes insetos que se alimentam do equivalente ao necessário para alimentar 35 mil pessoas, como alertou já a FAO.

Populações em perigo

Esta organização já avançou que durante março e abril a praga irá continuar por estes países o que é muito preocupante, pois as estimativas apontam que se não for combatida, poderá aumentar 500 vezes até junho.

🌍 East Africa is having its worst locust invasion in decades, threatening the region's food supply pic.twitter.com/bG47YbfeNB — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 9, 2020

As ajudas já recebidas têm aplicadas na pulverização dos solos com pesticida lançado por pequenas aeronaves. Só que são necessárias muito mais e no Quénia, por exemplo, é mais difícil adotar esta medida, pois não há rede de telemóvel como avança uma reportagem do Jornal de Notícias.

Se não forem travados estes bichos irão colocar “milhões de pessoas com necessidade de assistência alimentar e levará anos a controlar a situação” informou Dominique Burgeon, diretor da divisão de emergência alimentar da FAO.