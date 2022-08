Os vídeos e as imagens do passeio espacial de Mário Ferreira realizado ontem à tarde, e as emoções da chegada a Terra.

Turismo espacial

Video. Veja como foi a viagem do português ao espaço com a bandeira de Portugal

O empresário Mário Ferreira tornou-se o primeiro português a viajar até ao espaço, nesta quinta-feira, e ser astronauta durante três a quatro minutos, quando cruzou a fronteira da Terra.

Uma viagem de 11 minutos, que se iniciou com o lançamento da nave New Shepard pelas 14h57 no deserto do Texas, EUA e que foi repleta de emoção e entusiasmo, como mostra o vídeo captado no interior da cápsula espacial do foguetão, da empresa de turismo espacial Blue Origin.



Mário Ferreira à chegada à Terra após a viagem espacial de 11 minutos. Crédito. Blue Origin

"Bem-vindos ao espaço. São agora oficialmente astronautas", declaravam responsáveis da Blue Origin à tripulação, quando os seis turistas espaciais passaram a fronteira do planeta Terra e entraram no espaço sideral, onde permaneceram durante três a quatro minutos.

A entrada no espaço, no auge do voo

Nessa altura, Mário Ferreira soltou-se da cadeira, levou a mão ao bolso e retirou uma pequena bandeira portuguesa que agitou e flutuou em microgravidade.

A viagem espacial de 11 minutos

Durante esses minutos, o português e os outros cinco turistas do voo espacial flutuaram na cabine.

Depois a cápsula iniciou a trajetória de retorno a solo terrestre, e também aí Mário Ferreira posou com outra bandeira de Portugal, esta maior, junto com os seus familiares que o foram receber à saída do voo.

A cápsula pendurada em paraquedas aterrou no deserto do Texas, perto do local onde o foguetão que a transportou até ao espaço descolou.

O momento da aterragem

A pequena bandeira que foi ao espaço foi feita propositadamente para esta viagem da vida de Mário Ferreira, 54 anos, como o próprio contou em declarações à CNN Portugal, estação de televisão do grupo Pluris Investiments do qual é presidente.



A subida para a nave

“Esta bandeira representa o meu sonho, mas também todos os portugueses”, declarou o empresário português revelando que pretende oferecê-la “ao senhor presidente da República”, a Marcelo Rebelo de Sousa.



17 Imagens da viagem ao espaço e da chegada à Terra do português e dos companheiros de voo espacial. Crédito. Blue Origin

Quanto à garrafa de vinho do Porto que também viajou com Mário Ferreira neste voo suborbital de turismo espacial privado, o empresário ainda teve de esperar algumas horas até a ter de volta consigo, não sabendo ainda ontem à noite como estaria o vinho após a “incrível” aventura ao espaço.

Nesta viagem suborbital, o voo da New Shepard atinge uma velocidade de cerca de 20 mil quilómetros/hora para conseguir chegar à Linha de Karman que se situa a 100 quilómetros acima do nível do mar, e entrar mesmo no espaço, a cerca de 106 quilómetros acima do nível mar. Antes de entrar na fronteira da Terra, a cápsula acoplada ao foguetão lançador, soltou-se e cruzou então a Linha de Karman. O foguetão regressou à Terra, aterrando no local do lançamento, o Launch Site One, no Texas e a cápsula com os turistas espaciais aterrou minutos depois.

A tripulação

Além de Mário Ferreira, presidente do grupo Pluris Investiments, através da qual detém uma posição no capital da TVI e a empresa de cruzeiros Douro Azul, seguiam a bordo da New Shepard, Corby Cotton, cofundador do canal de Youtube “Dude Perfect”, a alpinista britânica-americana Vanessa O'Brien, o líder tecnológico Clint Kelly III, a engenheira egípcia Sara Sabry e o executivo de telecomunicações Steve Young.

A tripulação da 22ª missão espacial da New Shepard, da empresa de Jeff Brezos. Credito. Blue Origin

Esta foi uma viagem de muitas estreias. Tal como Mário Ferreira, também Sara Sabry se tornou a primeira pessoa de nacionalidade egípcia a ir ao espaço, e Vanessa O’Brien conseguiu ser “primeira mulher a alcançar extremos em terra, mar e ar, completando o Explorers' Extreme Trifecta, um recorde mundial do Guinness”.



