Os agentes agrediram com bastões e deram pontapés a um homem caído na manifestação de Paris. A Polícia já abriu um inquérito.

Video: Polícias filmados a agredir com violência manifestante em Paris

Na manifestação contra a reforma das pensões, que se realizou no primeiro dia da greve geral, em Paris, houve confrontos entre manifestantes e as forças policiais no 10º Bairro de Paris.



Num desses momentos, na rua Boulevard de Magenta, pelas 16h00, o fotógrafo NnoMan Cadoret estava no local a filmar a manifestação quando viu dois polícias a agredir um dos manifestantes, como noticia o jornal francês Le Monde.

Para evitar os confrontos da polícia, um grupo de manifestantes refugia-se num prédio nessa rua. Cá fora fica um deles que está sentado no chão.

Dois polícias que iam a passar vêm o homem, dirigem-se a ele e começam a bater-lhe com o bastão e a dar-lhe pontapés. O manifestante nem reage, apenas se encolhe perante a agressão.

Depois um dos polícias afasta-se e começa a caminhar e chama o colega para ir também embora.

Aberto um inquérito

Tudo foi filmado por este fotógrafo e por causa destas imagens um inquérito foi já aberto aos dois polícias sob acusação de uso de violência por parte da Inspeção-Geral da Polícia Nacional (IGPN) francesa, segundo avançaram fontes ao Le Monde.

Um dos polícias envolvidos na agressão é da unidade de intervenção de reação rápida (ULI2R), da câmara de Paris, como se vê na sigla inscrita nas costas do colete durante as filmagens. Esta unidade têm por função restaurar a ordem pública, mas também podem participar em missões de alto risco, socorrerem as vítimas após um ataque terrorista, explica o Le Monde. O jornal contactou o Quartel General da Polícia de Paris que não quis comentar o incidente.



Jornalista ferido com granada

Segundo contou o fotógrafo que filmou a agressão ao Le Monde, depois de ser espancado pela polícia o manifestante fugiu do local logo de seguida.

Na mesma rua o repórter Gaspard Glanz que ali estava em serviço, ficou ferido numa perna devido à explosão de uma granada usada pela polícia para afastar a multidão.

Das 65 mil pessoas que se manifestaram em Paris, “num ambiente calmo”, segundo conta o Le Monde as forças policiais realizaram 91 detenções.



