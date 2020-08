Veja como um polícia de Austrália segura uma jovem e a leva ao chão, mantendo as mãos no pescoço da mulher e sentando-se em cima dela. Tudo porque não estava a usar máscara.

Mundo 1

Video. Polícia agarra jovem com violência pelo pescoço por não usar máscara

Redação Veja como um polícia de Austrália segura uma jovem e a leva ao chão, mantendo as mãos no pescoço da mulher e sentando-se em cima dela. Tudo porque não estava a usar máscara.

O comportamento violento de um polícia de Melbourne, na Austrália, segurando uma jovem, de 21 anos, pelo pescoço, com violência mesmo com ela a gritar “deixe-me está a sufocar-me”, está a chocar muitos internautas depois de dois vídeos terem sido colocado nas redes sociais.



As autoridades de Vitória já abriram uma investigação interna para apurar o sucedido naquela noite de dia 10 no bairro de Collingwood em Melbourne onde tudo aconteceu e onde foi filmada a conduta do agente.

"Não consigo respirar". A história de um homem que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia Durante sete minutos um polícia branco asfixiou George Floyd, um afro-americano que estava algemado e deitado no chão. Revolta popular levou centenas às ruas num grito contra o racismo. Atenção: Imagens podem chocar os mais sensíveis.

De acordo com a imprensa australiana, o agente policial terá detido a jovem e atuado desta forma violenta, por ela se ter recusado a colocar máscara e a identificar-se.

No vídeo, vê-se ainda o polícia a colocar a jovem no chão e sentar-se em cima dela continuando a segurar-lhe o pescoço enquanto esta repete “está a sufocar-me” e pergunta “Porque estou presa… agressão? Eu não o agredi. Foi você quem me agarrou!”.

"Tudo isto por uma máscara?!"

O namorado da jovem filmou toda a situação e foi pedindo ao polícia para libertar a namorada, chamando o policia “hipócrita”, e gritando "está a atacá-la", "ela foi ontem ao médico”, "isto é inconstitucional". "Ela é uma rapariga!", dizia. "Tudo isto por uma máscara!? É ridículo! Largue-a".

Máscara na rua passa a ser obrigatória em toda a região de Bruxelas O governo regional prepara-se para tornar obrigatório o uso de máscara em todos os locais públicos da região de Bruxelas para conter a propagação do vírus.

Em comunicado a Polícia de Melbourne declarou que a mulher “se tornou agressiva quando a tentaram prender, tendo dado um pontapé ao agente no peito”.

Nesta cidade australiana, onde foi imposto o confinamento, é obrigatório usar máscara em público. A polícia declarou que a jovem disse ter uma justificação médica para não utilizar esta medida de proteção.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.