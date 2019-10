No desfile das celebrações do Dia de Espanha, um militar protagonizou uma situação insólita com a bandeira do país mas tornou-se o herói.

Video. Paraquedista fica preso em candeeiro frente aos reis de Espanha

No desfile das celebrações do Dia de Espanha, um militar protagonizou uma situação insólita com a bandeira do país mas tornou-se o herói.

A sessão era da máxima solenidade pelo que ninguém pode sorrir com o caricato incidente. Mas o herói acabou por ser o protagonista da situação insólita. De seu nome, Luis Fernando Pozo. Paraquedista.

Luis Fernando Pozo a ser auxiliado na complicada tarefa de tirar o paraquedas do candeeiro de rua. AFP

Aconteceu ontem, dia 12 de outubro, nas celebrações no Dia Nacional de Espanha, em Madrid, Espanha.

Os reis Letizia e Felipe, a princesa Leonor e Infanta Sofia estavam no palanque real para assistir, como é tradição ao desfile militar das Forças Armadas.

A imprensa centra todas as atenções na família real, nesta ocasião. Sobretudo, na rainha e nas filhas. Mas ontem foi diferente.

Os reis Felipe e Letizia, e as filhas, princesa Leonor e infanta Sofia olhando para o paraquedista. AFP

O momento alto do desfile seria a descida de um paraquedista militar com a bandeira de Espanha aterrando em frente ao palanque real no Paseo de la Castellana, onde outros militares estavam em sentido, fardados a rigor.

Só que, ninguém contou com a direção do vento e na descida, o paraquedista Luis Fernando Pozo, viu-se impossibilitado de direcionar o paraquedas e ficou pendurado num candeeiro de rua, a metros dos reis. Com toda a gente a ver. E as televisões em direto, com ele em primeiro plano.

Luis Pozo não desarmou. Calmamente, tentou resolver a situação. As câmaras mostraram os reis e a multidão. Todos olhavam para ele. Menos os militares na parada, que por protocolo, continuavam a olhar em frente, para o palanque real.

Os reis começaram a aplaudir o paraquedista, logo que ele ficou pendurado. E a multidão também. Outros militares ajudaram Luis Pozo a descer. Já no chão, a salva de palmas foi ainda mais intensa.

Na sua calma e frieza perante o caricato da situação, foi o herói da tarde.