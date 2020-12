Video. Multidão concentrada no aeroporto de Amsterdão cria polémica em plena pandemia

As imagens partilhadas nas redes sociais mostra filas intermináveis de pessoas no controlo dos passaportes. Sem distâncias de segurança, há passageiros sem máscara num retrato que recorda o Natal passado.

Numa altura em que a Europa volta a fechar-se em confinamentos parciais ou totais ao ritmo do aumento do número de casos de covid-19, a aglomeração de pessoas que se juntou no aeroporto de Schiphol, na capital holandesa, saltou para as redes sociais num misto de incredulidade e denúncia.

Um vídeo transmitido por RTL Nieuws, por exemplo, mostra o cenário que se vivia na passada sexta-feira na zona de controlo dos passaportes. A maioria dos passageiros não está a usar máscaras e a distância social não é respeitada.

Até o deputado holandês Jan Paternotte reagiu às imagens na sua conta do Twitter. "O facto de as regras actuais contra o coronavírus, com o aumento das infecções, estarem a ser ignoradas, é uma bofetada na cara de todos".

Massale drukte op Schiphol: 'Daarom is het belangrijk dat mensen een mondkapje dragen' | Liveblog

Citada pela RTL Nieuws, a direção do aeroporto dos Países Baixos explica que as imagens que recordam as aglomerações de outros natais, só aconteceram já que "vários voos chegaram ao mesmo tempo, razão pela qual na altura do vídeo havia um pico no controlo de passaportes para ligar os viajantes".

Acrescenta que "manter uma distância de um metro e meio normalmente funciona bem em Schiphol, mas em momentos como este é um desafio" e que por isso "é importante, tal como nos transportes públicos, que os viajantes usem uma máscara bucal".

Apesar do episódio diz ainda que "a monitorização das medidas é uma responsabilidade conjunta da nossa parte e da parte dos viajantes".

