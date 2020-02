Veja o impressionante acidente, sem feridos, captado por uma câmara em Long Beach, EUA. A condutora, mulher foi presa por suspeita de estar sob efeito de drogas.

Video. BMW faz 'voo' de 4,5 metros e destrói várias viaturas

A condutora seguia ao volante do seu potente BMW a alta velocidade quando um canteiro no centro de uma estrada de bairro fez o seu automóvel voar 4,5 metros de altura, tendo de seguida colidido com várias viaturas estacionadas na rua.

O acidente aconteceu num bairro em Long Beach, Los Angeles, na quinta-feira, dia 13, cerca das 02h00 da madrugada, e foi captado por uma câmara exterior de uma moradia.



O BMW ficou destruído mas a sua condutora não apresentou ferimentos, nem houve outros feridos a registar.

A polícia deteve a condutora por suspeita de estar a conduzir sob o efeito de drogas. O video tornou-se viral na internet.

