A atriz luxemburguesa recebeu o German Television Award ("Prémio de Televisão Alemã", em português) como "Melhor Atriz", pela sua participação na série "Das Boot".

Vicky Krieps distinguida com prémio de "Melhor Atriz" na Alemanha

A atriz luxemburguesa recebeu o German Television Award ("Prémio de Televisão Alemã", em português) como "Melhor Atriz", pela sua participação na série "Das Boot".

Esta quinta-feira, a atriz luxemburguesa Vicky Krieps, de 35 anos, foi distinguida em Düsseldorf, na Alemanha. A atriz recebeu o German Television Award ("Prémio de Televisão Alemã", em português) como "Melhor Atriz", pela sua participação na série alemã "Das Boot" ("O Barco", em português). A seu lado estava também a concorrer ao prémio a atriz luxemburguesa Désirée Nosbusch, pelo seu papel em "Bad Banks".



Atriz luxemburguesa nas bocas do mundo Vicky Krieps e o Teatro Árabe de Estocolmo foram os galardoados na primeira edição do prémio Michael Nyqvist Foundation.

Vicky Krieps, com uma carreira já estabelecida na vizinha Alemanha, saltou o ano passado para a ribalta com o filme “Linha Fastasma”, no qual contracena com o ator Daniel Day-Lewis, um dos nomes mais conceituados de Hollywood. Em maio, a atriz voltou às salas de cinema nacionais em “Gutland”, da produtora luxemburguesa Les Films Fauves.