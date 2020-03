As polémicas declarações de Dan Patrick foram feitas num debate televisivo em que afirmou que a economia era mais importante do que a vida dos mais velhos.

Vice-governador do Texas sugere que idosos se devem sacrificar pelo país

As polémicas declarações de Dan Patrick foram feitas num debate televisivo em que afirmou que a economia era mais importante do que a vida dos mais velhos.

Decorria o debate televisivo na cadeia norte-americana Fox News sobre as consequências da crise do novo coronavírus quando o vice-governador do estado do Texas, de 69 anos, afirmou que preferia morrer a prejudicar a economia dos Estados Unidos. O veterano político sublinhou ainda que "muitos dos avós em todo o país" estariam de acordo com a sua opinião.



"A minha mensagem é: voltemos ao trabalho, voltemos à vida, sejamos espertos com isto. Nós, com mais de 70 anos, cuidaremos de nós mesmos", destacou o republicano à Fox News, no programa de Tucker Carlson, na segunda-feira. "Não sacrifiquem o país. Não façam isso", afirmou Patrick.

São duas perspetivas diferentes sobre a forma como se deve lidar com a crise. Dan Patrick, alinhado com o presidente Donald Trump, entende que uma estratégia mais restritiva prejudica a economia, numa visão que contrasta com o que tem sido a política de combate ao vírus levada a cabo por governos europeus e asiáticos.

"Sabe, Tucker, ninguém me procurou e disse: 'Como cidadão sénior, você está disposto a arriscar a sua sobrevivência em troca de manter a América, que todos os americanos amam, para os seus filhos e netos?'" E deu a resposta. "Se essa é a troca, eu aceito." "Isso não me torna nobre, corajoso ou algo parecido. Apenas acho que há muitos avós por aí, neste país, a pensar como eu", acrescentou.

Tx Lt Gov Dan Patrick says grandparents would be willing to die to save the economy for their grandchildren pic.twitter.com/wC3Ngvtsbj — Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) March 24, 2020

O facto é que a mortalidade com o Covid-19 incide sobre a população mais idosa e com outro tipo de patologias anteriores. As declarações acabaram por não ser bem recebidas no estado do Texas onde os principais responsáveis não estão alinhados. Se o governador, Greg Abbott, continua a resistir à aplicação de uma ordem de confinamento estadual, outros responsáveis locais, como a autarca republicana de Fort Worth, Betsy Price, aplicou uma ordem de confinamento para aquela cidade.

Este estado contabiliza mais de 700 casos confirmados de Covid-19 e 11 mortes, numa altura em que mais de 44 mil norte-americanos estão infetados com o novo coronavírus que já levou à morte de 544 pessoas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou já que os Estados Unidos podem vir a ser o próximo epicentro do vírus no mesmo dia em que as autoridades norte-americanas revelaram que Nova Iorque está a ver o número de casos confirmados duplicar a cada três dias. Contudo, Trump quer o país a funcionar normalmente até à Páscoa.

