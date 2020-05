A Rússia é um dos países que reconhece a legitimidade de Nicolas Maduro como Presidente da Venezuela.

Venezuela. Serviços secretos russos estão a analisar golpe contra Maduro

Lusa A Rússia é um dos países que reconhece a legitimidade de Nicolas Maduro como Presidente da Venezuela.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, disse hoje que os serviços secretos da Rússia e da Venezuela estão em contacto, após o fracassado golpe que procurou derrubar o regime de Nicolas Maduro.

Nos passados dias 03 e 04, um grupo de mais de 50 mercenários, venezuelanos e norte-americanos, fracassou um ataque marítimo contra o regime do Presidente Nicolas Maduro, em que morreram pelo menos oito pessoas no confronto contra as forças armadas venezuelanas.

Hoje, Lavrov disse que a Rússia não descarta a possibilidade de ajudar o Governo venezuelano nas investigações para esclarecer a origem desse ataque, depois de Maduro ter colocado a hipótese de envolvimento do Governo norte-americano, uma versão desmentida pela Casa Branca.

“Em relação á investigação da invasão da Venezuela por mercenários encarregados de realizar atos terroristas, sabotando e derrubando o Presidente legítimo, os nossos serviços secretos estão em contacto”, disse o chefe da diplomacia russa, numa videoconferência de imprensa.

No ataque estiveram envolvidos vários mercenários dos EUA, ao serviço de uma empresa que chegou a ser contratada pelo líder da oposição, Juan Guaidó, para prestar consultoria, tendo dois deles sido capturados e detidos pelas autoridades venezuelanas.

Empresa de segurança norte-americana acusa Guaidó de ter abandonado operacionais Depois da operação militar fracassada que teria o objetivo de derrubar Nicolás Maduro, ninguém quer assumir a autoria inteletual da ação. Os homens que planearam a operação na Venezuela dizem-se abandonados por Juan Guaidó. Oposição nega qualquer envolvimento.

A Casa Branca já desmentiu qualquer envolvimento do Governo norte-americano no ataque e prometeu tudo fazer para trazer os dois mercenários de volta aos EUA.

Lavrov, que reiterou a condenação do ataque, acrescentou que “se um pedido de ajuda nessa matéria (o ataque) for enquadrado nos acordos celebrados (entre Venezuela e Rússia), tal será atendido”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo explicou que todos os contactos entre o seu país e a Venezuela estão baseados em acordos intergovernamentais, ratificados pelos parlamentos russo e venezuelano.

Lavrov disse que o mesmo se aplica à cooperação militar entre os dois países, bem como à prestação de serviços ou de equipamento bélico.

“São as nossas obrigações contratuais”, concluiu o chefe da diplomacia.

A Rússia é um dos países que reconhece a legitimidade de Nicolas Maduro como Presidente da Venezuela, enquanto um grupo de mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos, legitimam Juan Guaidó, como Presidente interino.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.