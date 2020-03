É o décimo país sul-americano a anunciar casos positivos.

Venezuela anuncia dois casos positivos de Covid-19

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, anunciou, esta sexta-feira, que o país identificou os primeiros dois casos do novo coronavírus. Os pacientes vieram de Espanha e dos Estados Unidos.

As duas pessoas infetadas estão agora em quarentena. O governo venezuelano decidiu suspender as aulas no ensino público e privado a partir de segunda-feira. Delcy Rodriguez afirmou ainda que o uso de máscaras no metro da capital vai passar a ser um hábito.



Já última quinta-feira, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tinha ordenado a suspensão de todos os voos com origem na Europa e na Colômbia por um mês.







