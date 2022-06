As imagens iniciais do concerto de homenagem à rainha Isabel II.

Veja o video da rainha Isabel II no concerto de homenagem

Um video divulgada pelo Buckingham Palace a 4 de Junho de 2022, mostra a Rainha Elizabeth II e o Urso de Paddington a tomarem chá no Buckingham Palace, tirada de um filme que foi exibido na BBC Platinum Party no Palace a 4 de Junho de 2022. Um concerto a que assistiram cerca de 22.000 pessoas no local e milhões em casa através da transmissão televisiva desta celebração musical com estrelas para o histórico Jubileu de Platina da Rainha Isabel II.

