O retrato do novo monarca, criado pelo escultor britânico Martin Jennings, foi desvendado esta sexta-feira pela Royal Mint.

Veja como vão ser as moedas com a cara do rei Carlos III

AFP O retrato do novo monarca, criado pelo escultor britânico Martin Jennings, foi desvendado esta sexta-feira pela Royal Mint.

O retrato do rei Carlos III de Inglaterra vai aparecer em duas moedas de uma série especial que celebra a vida da Rainha Isabel II: uma de 5 libras e uma de 50 pences. Segundo a Royal Mint, a casa da moeda real, estas entrarão em circulação "nos próximos meses", provavelmente em dezembro.

O retrato oficial que irá decorar as futuras moedas com a efígie de Carlos III, obra do escultor Martin Jennings, foi concebido a partir de uma fotografia e aprovado pelo rei.

"É a obra mais pequena que alguma vez criei", revelou o artista, dizendo que se sente comovido "pelo facto de que vai ser vista e guardada por tantas pessoas".

"Segundo a tradição, o retrato do rei mostra-o a olhar para a esquerda, a direção oposta da rainha Isabel II" no retrato que atualmente adorna as moedas em circulação, disse a Royal Mint.

Moedas com Isabel II continuarão a circular

As moedas com a imagem do rei ostentarão a inscrição latina: "CHARLES III . D . G . REX . F . D . 5 libras . 2022" ("Rei Carlos III, pela graça de Deus, Defensor da Fé", na tradução portuguesa) - um dos títulos do soberano.

O reverso da moeda comemorativa de 5 libras irá apresentar dois novos retratos da Rainha Isabel II, desenhados pelo artista John Bergdahl em colaboração com a Royal Mint.

"Todas as moedas britânicas com a imagem de Isabel II permanecerão legais e em circulação. É historicamente habitual ter moedas com a imagem de diferentes monarcas em circulação ao mesmo tempo", disse a casa da moeda real, que "coloca os retratos da família real em moedas há mais de 1.100 anos".

A organização precisa que existem atualmente 27 mil milhões de moedas no Reino Unido com a imagem de Isabel II e que estas serão substituídas ao longo do tempo quando forem danificadas.

