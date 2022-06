Membros da família real estão a participar em diversos eventos enquanto o Reino Unido marca o seu terceiro dia de celebrações de jubileu de platina.

Mundo 32 3 min.

Reino Unido

Veja as imagens do 3° dia do jubileu de platina da Rainha Isabel II

Redação Membros da família real estão a participar em diversos eventos enquanto o Reino Unido marca o seu terceiro dia de celebrações de jubileu de platina.

Membros da família real estão a participar em diversos eventos enquanto o Reino Unido marca o seu terceiro dia de celebrações de jubileu de platina.

32 Terceiro dia das celebrações do jubileu de Platina da Rainha Isabel II

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O Príncipe William, Duque de Cambridge, Catherine, Duquesa de Cambridge e os seus filhos, o Príncipe George e a Princesa Charlotte visitam o Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da visita da família real nas celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. - Durante o fim-de-semana central, os membros da família real visitarão as Nações do Reino Unido para celebrar o Jubileu de Platina da Rainha. Foto:AFP Catherine, Duquesa de Cambridge, fala com uma rapariga durante uma visita ao Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real pelas celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Swilcan Bridge, montado por Hayley Turner (2º da direita), ganha o Cazoo Handicap no Derby Day durante o Festival Cazoo Derby de 2022 na Corrida Epsom Foto: dpa O Príncipe William, Duque de Cambridge e a Duquesa de Cambridge, observam duas colagens do artista Nathan Wyburn retratando-as e a Rainha Elizabeth II, quando visitam o Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real pelas celebrações do jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. Foto: AFP O Príncipe William, Duque de Cambridge, e Catherine, Duquesa de Cambridge e os seus filhos, o Príncipe George e a Princesa Charlotte visitam o Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da visita da família real às celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP A Duquesa de Cambridge, Catherine, acena no final de uma visita ao Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real pelas celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Britain's Prince William, Duke of Cambridge, Britain's Catherine, Duquesa de Cambridge, e os seus filhos, o Príncipe George e a Princesa Charlotte visitam o Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real pelas celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP O Príncipe William, Duque de Cambridge, acena ao lado dos seus filhos o Príncipe George e a Princesa Charlotte ao visitarem o Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real para as celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP A Duquesa de Cambridge, Catherine, acena no final de uma visita ao Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real pelas celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP A Duquesa de Cambridge, Catherine, segura um ramo de flores ao sair do Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real para as celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Kate, Duquesa de Cambridge, sorri ao conhecer artistas e pessoal num concerto realizado no Castelo de Cardiff no terceiro dia das celebrações do Jubileu da Rainha Platina. Foto: dpa Kate (M), Duquesa de Cambridge, gesticula ao lado dos seus filhos, Príncipe Jorge (l) e Princesa Charlotte. Membros da Família Real Britânica visitam o Castelo de Cardiff no terceiro dia das celebrações do Jubileu da Rainha Platina no Castelo de Cardiff. Foto: dpa O Príncipe George e a Princesa Charlotte britânicos nos bastidores antes de um concerto no Castelo de Cardiff, no País de Gales, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real para as celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP O Príncipe William, Duque de Cambridge, conduz uma banda com um lápis. Membros da Família Real Britânica estão de visita ao Castelo de Cardiff para o terceiro dia das celebrações do Jubileu da Rainha Platina no Castelo de Cardiff. Foto: dpa Sophie, Condessa de Wessex, sorri ao encontrar-se com os habitantes durante uma visita a Belfast, Irlanda do Norte, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real para as celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP A condessa de Wessex, Sophie , acena ao encontrar-se com os habitantes durante uma visita a Belfast, Irlanda do Norte, a 4 de Junho de 2022, como parte da digressão da família real pelas celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Populares sorriem com coroas ostentando o padrão da bandeira britânica para uma fotografia no terceiro dia das celebrações do jubileu de platina para a Rainha Foto: dpa Jockey Frankie Dettori monta Megallan até à vitória no Diomed Stakes no segundo dia da corrida de cavalos do Epsom Derby Festival, no Epsom Downs Racecourse, em Epsom, sul de Inglaterra, a 4 de Junho de 2022. Foto: AFP Jockey Frankie Dettori monta Megallan (R) até à vitória no Diomed Stakes no segundo dia do encontro de corridas de cavalos do Epsom Derby Festival em Epsom Downs Racecourse, em Epsom, sul de Inglaterra, a 4 de Junho de 2022. Foto: AFP Populares com as cores nacionais britânicas participam na festa de rua em Shankill, em Belfast, na Irlanda do Norte, a 4 de Junho de 2022, como parte das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Bailarinas preparam-se para subir ao palco no Preston City Mela, no Avenham Park, Preston, no norte de Inglaterra, a 4 de Junho de 2022, como parte das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Uma mulher vestida como a Rainha participa num desfile durante uma festa de rua em Shankill, em Belfast, na Irlanda do Norte, a 4 de Junho de 2022, como parte das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Uma mulher vestida como a Rainha participa na festa de rua em Shankill, em Belfast, na Irlanda do Norte, a 4 de Junho de 2022, como parte das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Populares com as cores nacionais britânicas participam na festa de rua em Shankill, em Belfast, na Irlanda do Norte, a 4 de Junho de 2022, como parte das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Uma jovem segura uma bandeira nacional britânica enquanto participa num desfile durante uma festa de rua em Shankill, em Belfast, na Irlanda do Norte, a 4 de Junho de 2022, no âmbito das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. AFP Um corredor com uma gravata e um lenço da bandeira da União participa no segundo dia de corrida de cavalos do Epsom Derby Festival, no Epsom Downs Racecourse, em Epsom, sul de Inglaterra, a 4 de Junho de 2022. Foto: AFP Os participantes alinham-se no recinto do vencedor no segundo dia da reunião de corridas de cavalos do Epsom Derby Festival no Epsom Downs Racecourse em Epsom, sul de Inglaterra, a 4 de Junho de 2022. Foto: AFP Uma faixa representando a Rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha é exibida numa varanda durante uma festa de rua em Shankill, em Belfast, na Irlanda do Norte, a 4 de Junho de 2022, como parte das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II. Foto: AFP Joy Stephen (6 meses) com o seu corgi Marvin no relvado de Balmoral durante um evento organizado pela Sociedade Corgi da Escócia para celebrar o jubileu de platina da Rainha Isabel II. O castelo em Aberdeenshire é a casa de férias do século XIX onde a Rainha e os membros da família real passam todos os anos as suas férias tradicionais entre Agosto e Setembro. Foto: dpa Jockey Tom Marquand monta Bashkirova (R) até à vitória na Estaca Princesa Elizabeth no segundo dia do encontro de corridas de cavalos do Epsom Derby Festival em Epsom Downs Racecourse, em Epsom, sul de Inglaterra, a 4 de Junho de 2022. Foto: AFP Os participantes com bandeiras da União esperam pela corrida principal no interior do hipódromo no segundo dia do encontro de corridas de cavalos do Epsom Derby Festival em Epsom Downs Racecourse, no sul de Inglaterra, a 4 de Junho de 2022. Foto: AFP Um recorte da Rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha faz uma aparição num piso superior de autocarro no segundo dia da corrida de cavalos do Epsom Derby Festival, no Epsom Downs Racecourse em Epsom, sul de Inglaterra, a 4 de Junho de 2022. Foto: AFP

A Princesa Ana participa no Derby Epsom em nome da Rainha. O Palácio de Buckingham anunciou na sexta-feira que a monarca, de 96 anos, deixaria de participar no Derby de Epsom, onde está a ser oficialmente representado pela sua filha. Espera-se que a Rainha assista, em vez disso, ao evento na televisão.

O Duque e a Duquesa de Cambridge visitaram Cardiff mais cedo no sábado, juntamente com a Princesa George e a Princesa Charlotte, onde visitaram os ensaios para um concerto jubilar no Castelo de Cardiff.

William, Kate e os seus filhos iriam encontrar-se com os artistas e a tripulação que participaram no evento, incluindo a cantora galesa Bonnie Tyler.

O Príncipe Guilherme, a Duquesa de Cambridge e o Príncipe Carlos participam no serviço nacional de acção de graças na Catedral de St Paul, na sexta-feira.

Cerca de 22.000 pessoas deverão assistir esta noite a um concerto ao ar livre no exterior do Palácio de Buckingham, com Diana Ross, a estrela de ópera italiana Andrea Bocelli e o compositor James Bond Hans Zimmer.

Milhões de pessoas mais estarão a assistir de casa. Alicia Keys, Queen+ Adam Lambert e o segundo classificado da Eurovisão 2022 Sam Ryder também se apresentarão no evento de duas horas e meia chamado Platinum Party no Palácio, e haverá uma aparição especialmente gravada de Elton John.

O Príncipe de Gales e o seu filho mais velho, o Príncipe Guilherme, prestarão homenagem à Rainha, que não deverá comparecer pessoalmente, mas que verá na televisão a partir do Castelo de Windsor.

O Palácio de Buckingham tinha dito anteriormente que teria de considerar a que eventos jubilares se sentiria capaz de assistir depois de ter tido problemas de mobilidade nos últimos meses. Ela cancelou uma comparência no serviço de acção de graças de sexta-feira depois de sentir desconforto durante os eventos de quinta-feira. A Rainha fez duas aparições públicas a grandes multidões da varanda do Palácio de Buckingham na quinta-feira e participou numa cerimónia de iluminação de faróis no Castelo de Windsor.

O Príncipe Eduardo, o filho mais novo da Rainha, e a sua esposa, Sophie, chegaram à Irlanda do Norte, participando em eventos em Belfast e Bangor, que incluíram o encontro com crianças que participam em espectáculos de rua multiculturais e pessoas que partilharão as suas memórias pessoais de terem conhecido a Rainha. As celebrações jubilares começaram na quinta-feira com uma tropa de cor para assinalar o aniversário oficial da soberana. O foco da sexta-feira foi um serviço de acção de graças liderado por reis seniores - e assistido pelo Duque e Duquesa de Sussex - na Catedral de S. Paulo.

O terceiro dia de celebrações marcou também o primeiro aniversário de Harry e da filha de Meghan, Lilibet, que recebeu o nome da alcunha da família da Rainha. No domingo mais de 10 milhões de pessoas participarão nos piqueniques do Grande Jubileu do Almoço e haverá um concurso público musical e criativo, envolvendo 10.000 pessoas.

A BBC transmitirá a Festa Platina no Palácio ao vivo na rádio, televisão e online a partir das 19 horas.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.