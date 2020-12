Nova Zelândia e Austrália já entraram no novo ano.

Veja as imagens da entrada da Austrália em 2021

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP Chegada do novo ano em Sydney. Foto: AFP

Os fogos de artifício da noite de Ano Novo irrompem sobre a ponte Harbour Bridge e Opera House de Sydney durante o espectáculo de fogo-de-artifício realizado para celebrar a chegada do primeiro dia do ano de 2021.

O planeta começou quinta-feira a virar a página do ano 2020 marcado pela pandemia do coronavírus que obriga milhares de milhões de pessoas a celebrar em privacidade e em casa a passagem do Ano Novo. Quebrando meses de restrições e mesmo o confinamento devido ao covid-19, que causou pelo menos 1,7 milhões de mortes em todo o mundo, as novas ondas epidémicas estão a forçar a maioria das pessoas a seguir as celebrações a partir dos seus sofás.

O pequeno arquipélago de Kiribati e as Ilhas Samoanas no Pacífico foram os primeiros a mudar em 2021 às 10:00 GMT, enquanto as ilhas desabitadas de Howland e Baker tiveram que esperar mais 26 horas. Nova Zelândia - onde restam apenas algumas restrições, tornando-a um dos únicos países do planeta onde os habitantes poderam celebrar a transição para 2021 sem um ecrã no meio - seguido uma hora depois, com grandes multidões reunidas em Auckland para assistir a uma exibição de fogo-de-artifício. Embora em grande parte não afectadas pela pandemia, as nações do Pacífico estão a experimentar um novo tipo de Ano Novo devido ao encerramento das fronteiras, toque de recolher e medidas de contenção.

Em Sydney, a maior cidade da Austrália, os famosos fogos de artifício de Ano Novo foram disparados às 13:00 GMT sobre a baía, mas quase sem espectadores após um recente surto no norte da cidade, que totalizou cerca de 150 casos. Mesmo o plano de permitir que 5.000 pessoas que trabalham na linha da frente na luta contra a epidemia atendessem para lhes agradecer os seus esforços foi abandonado. "Todos esperam por 2021 como um novo começo", disse Karen Roberts, uma das poucas espectadoras a ser admitida num bar perto da famosa casa de ópera de Sydney. Em Hong Kong, apesar das restrições, poucas pessoas aventuraram-se à beira-mar no porto de Victoria para fazer selfies. Em Tóquio, onde os residentes enfrentam a perspectiva de um estado de emergência após um recorde de 1.300 novas infecções diárias, as pessoas alinharam-se com máscaras e guardas faciais para oferecer orações de Ano Novo. A cidade de Wuhan, China, onde o vírus apareceu pela primeira vez em finais de 2019, viu milhares de pessoas reunir-se para celebrar o Ano Novo.

As mesmas cenas em Taipé, a capital de Taiwan, foram também palco de uma celebração mais tradicional, com multidões reunidas para assistir ao fogo de artifício.

Na Rússia, o Presidente Vladimir Putin reconheceu, no seu discurso de Ano Novo, que uma segunda vaga de infecções estava a atingir a nação. "Infelizmente, a epidemia ainda não foi completamente detida. A luta contra a epidemia não pára nem por um minuto", disse ele. Pouco antes, uma dúzia de pessoas nadavam, como fazem todos os anos, nas águas geladas do Lago Baikal na Sibéria, enfrentando temperaturas extremas que variavam entre -26 e -35°C. Os romanos assistirão às festividades a partir da sua sala de estar no Circus Maximus, o estádio mais antigo da cidade. Duas horas de entretenimento estão no programa, bem como a iluminação dos locais mais emblemáticos da cidade. O município proibiu os fogos de artifício e foguetes que normalmente ressoam nas ruas e praças da cidade. A Itália, onde fotos de mortuárias improvisadas e de trabalhadores de saúde exaustos sensibilizaram o resto do mundo para a gravidade da crise, está sob bloqueio até 7 de Janeiro e recolher obrigatório a partir das 22 horas. As férias no dia 31 são proibidas tanto em locais públicos como privados.

