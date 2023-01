Emanuela Orlandi, cujo pai trabalhava para o Vaticano, desapareceu após uma aula de música em Roma, a 22 de junho de 1983. Caso é tema de um documentário da Netflix.

Mundo 2 min.

Mistério

Vaticano reabre investigação a caso de adolescente desaparecida há 40 anos

AFP Emanuela Orlandi, cujo pai trabalhava para o Vaticano, desapareceu após uma aula de música em Roma, a 22 de junho de 1983. Caso é tema de um documentário da Netflix.

A Santa Sé anunciou na terça-feira a abertura de uma nova investigação sobre o desaparecimento, em 1983, de uma adolescente que vivia no Vaticano, um caso nunca resolvido que está no centro de um documentário da Netflix.

O "promotor de justiça" do Vaticano, o equivalente a um procurador, "abriu uma investigação" exigida pela família há décadas, disse o gabinete de imprensa da Santa Sé.

O Papa pediu e o Arquivo do Vaticano deixou de ser secreto “Hoje, a palavra secreto tem uma carga que é insuportável e então secreto associado a um arquivo da Igreja Católica torna-se verdadeiramente alvo de todas as elucubrações mais estranhas", afirma o Cardeal português José Tolentino de Mendonça.

Emanuela Orlandi, na altura com 15 anos, e cujo pai trabalhava para o Vaticano, desapareceu após uma aula de música em Roma, a 22 de junho de 1983. Desde então, o caso tem dado origem a muitas teorias nunca comprovadas.

Uma antiga amante de Enrico de Pedis, um "chefe" suspeito de pertencer à máfia, à loja maçónica P2 e aos setores financeiros do Vaticano, alegou que este tinha raptado a rapariga e enterrado o seu corpo em betão.

Para verificar isto, a justiça italiana chegou ao ponto de mandar abrir em 2012 a sepultura do "chefe", um dos líderes de um grupo criminoso romano conhecido como "la banda della Magliana", morto em 1990 num ajuste de contas.

Segundo algumas teorias, a adolescente foi raptada por este grupo criminoso para que este pudesse negociar a devolução de um empréstimo ao ex-presidente americano do Banco do Vaticano (IOR), Paul Marcinkus.

Família diz que Vaticano sabe o que aconteceu

Outra teoria é de que a adolescente foi raptada para assegurar a libertação de Mehmet Ali Agça, o turco que tentou assassinar o Papa João Paulo II em 1981.

Numa carta aberta em 2019, Ali Agça, libertado em 2010, garantiu que Emanuela Orlandi estava viva e que deveria ser procurada nos arquivos da CIA.

O desaparecimento foi o tema de uma série de 2022 da Netflix. Nela, o irmão de Emanuela afirma que o Papa Francisco lhe disse: "Ela está no céu", implicando - segundo a família - que o Vaticano sabe o que aconteceu com a rapariga.

A advogada da família, Laura Sgrò, quer agora saber as intenções do sistema de justiça do Vaticano.

Um tesouro pagão no Vaticano: a história de amor de Pedro e Inês O manuscrito estava a ser cobiçado pelo Reino Unido mas a Irmandade dos Clérigos e a Santa Casa da Misericórdia do Porto reuniram fundos para a adquirirem. Foi entregue ao Papa na quarta-feira.

"Não sabemos o que o Vaticano vai fazer. Nas próximas horas vou pedir uma reunião com o promotor da justiça para compreender. Até agora, o Vaticano nada fez", declarou à AFP.

"Que documentos querem rever, os da investigação do Ministério Público de Roma ou têm um processo que querem partilhar?" questionou.

"Há anos que peço que determinadas personalidades de topo do Vaticano sejam ouvidas (...), infelizmente algumas delas morreram entretanto", concluiu Sgrò.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.