Vaticano. Livro de Bento XVI gera polémica

A obra sai esta quarta-feira, mas já está a gerar controvérsia com o Papa emérito que quer o seu nome retirado de livro que defende o celibato a manutenção do celibato dos padres.

Esta quarta-feira, 15 de janeiro, é lançado, em França, o livro "Des Profondeurs de nos Cœurs" ("Das Profundezas dos Nossos Corações"), co-escrito por Bento XVI e pelo Cardeal Robert Sarah, prefeito da Congregação para o Culto Divino (alto funcionário da Cúria Romana).

Apesar da versão francesa só agora chegar às livrarias, está a gerar polémica no Vaticano desde o passado domingo, quando o jornal 'Le Figaro' publicou alguns excertos da edição lançada hoje pela editora Fayard.

Em causa está o facto de o livro defender o celibato obrigatório dos sacerdotes, numa altura em que se aguarda a decisão do Papa Francisco sobre a ordenação de homens casados na Amazónia.

A questão é reforçada no subtítulo que aparece na capa da versão em língua inglesa, a ser editada em breve, e que contribuiu para a polémica, ao apresentar o livro como sendo sobre “sacerdócio, celibato e a crise da Igreja Católica”, associando o nome de Bento XVI à opinião de que a Igreja do Papa Francisco está em crise.

O que levou a mais uma polémica: o pedido do próprio Bento XVI, agora Papa emérito, para que o seu nome fosse retirado da obra.

O pedido para remover a sua assinatura da obra foi confirmado pelo arcebispo Georg Gaenswein, prefeito da Casa Pontifícia, à agência ANSA, esta terça-feira.

"Confirmo que nesta manhã, seguindo o conselho do papa Emérito, pedi ao cardeal Robert Sarah que contactasse os editores do livro para pedir que removessem o nome de Bento XVI como coautor do livro e [para que] também removessem a assinatura da introdução e das conclusões", afirmou, numa declaração citada pela AFP, o antigo secretário particular de Bento XVI, durante os oito anos do seu pontificado.

Padres casados na Amazónia

A possibilidade de ordenar homens casados, no seio da Igreja Católica, foi solicitada, excecionalmente, pela maioria dos bispos reunidos em Roma, em outubro de 2019, para um sínodo sobre a Amazónia.

O objetivo dessa exceção seria o de contribuir para combater a falta de sacerdotes nesta região de grande dimensão e às vezes de difícil acesso, onde as comunidades se encontram dispersas.

Segundo o jornal 'Le Monde', espera-se que o Papa Francisco aborde esta questão na Exortação Apostólica pós-sinodal, prevista para as próximas semanas. Este texto será integrado no magistério da Igreja Católica.

Ainda que contemplada como uma exceção para aquela zona do globo, esta possibilidade poderia abrir uma brecha na disciplina do celibato, obrigatória para os sacerdotes da Igreja Católica desde a Idade Média.

Muitos vêem a data escolhida pela editora Fayard para a publicação do livro como pensada para coincidir com esta discussão e alguns acusam mesmo que o objetivo do lançamento nesta altura é pressionar o pontífice.

Editora americana recusa-se a retirar o nome de Bento XVI

O livro será também publicado noutras línguas e países e nos Estados Unidos sairá mesmo com o nome de Bento XVI como co-autor.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a editora americana Ignatius Press afirma que a sua versão continuará a atribuir a autoria do livro aos dois padres e que publicará o texto tal como o recebeu da francesa Fayard.

“O texto que recebemos indica que os dois autores são Bento XVI e o cardeal Sarah. Indica ainda que Bento XVI é co-autor, com o cardeal Sarah, de uma introdução e de uma conclusão, bem como o seu próprio capítulo sobre o sacerdócio, no qual explica que a troca de correspondência com o cardeal Sarah lhe deu as forças para completar o que de outra forma permaneceria inacabado”.

A editora cita essa correspondência para contrapor o antigo secretário de Bento XVI que, segundo a Renascença, afirmou esta terça-feira que, embora o Papa emérito tenha escrito um dos capítulos do livro, nunca concordou em ser apresentado como co-autor, não leu nem aprovou o texto final, assim como a introdução, a conclusão, e a capa, que não viu, nem autorizou.

“Tendo em conta a correspondência de Bento XVI e a afirmação do cardeal Sarah de que ambos trabalharam em conjunto neste livro durante vários meses, que nenhum dos ensaios foi publicado noutro lado e que o Livro de Estilo de Chicago define uma co-autoria como sendo 'uma obra preparada por dois ou mais autores, com a intenção de que a sua contribuição seja fundida em partes inseparáveis ou interdependentes de um todo unitário’, a Ignatius Press considera que esta é uma publicação em co-autoria”.

A edição americana chega amanhã às bancas.