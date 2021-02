Apesar de todos os utentes terem recebido a primeira dose da vacina Pfizer no fim de janeiro, onze idosos e cinco trabalhadores estão infetados com covid-19.

Variante sul-africana detetada num lar de idosos em Rémilly, nos arredores de Metz

A notícia é do Républicain Lorrain que revela que a morte de uma pessoa levou ao rastreio de utentes e trabalhadores.

A sequenciação do genoma do vírus revelou também a presença da variante sul-africana, que tem a particularidade de ser mais transmissível, tal como explicado pelo diretor do infraestrutura.

De acordo com o responsável, as famílias estão a par da situação e em contato permanente com a Agência Regional de Saúde. O diretor explicou que as restrições têm sido escrupulosamente respeitadas com a supressão de visitas e saídas suspensas. O contacto com os familiares é feito através de vídeochamadas.

Os residentes que testem negativo para coronavírus vão receber uma segunda injeção da vacina nos próximos dias, enquanto que os que estão positivos terão de esperar mais 90 dias.

