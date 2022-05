A doença foi detetada em 12 países nos últimos 10 dias e existe uma tendência crescente de infeções. O Luxemburgo não regista nenhum caso.

Doença viral

Varíola dos Macacos. OMS prevê aparecimento de mais casos

Redação A doença foi detetada em 12 países nos últimos 10 dias e existe uma tendência crescente de infeções. O Luxemburgo não regista nenhum caso.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou hoje esperar que os casos de varíola dos macacos continuem a aparecer, uma doença que foi detetada nos últimos dez dias em 12 países.

No Luxemburgo não foi ainda detetado nenhum caso da doença, mas vigilante, o Ministério da Saúde emitiu ontem um comunicado apelando aos residentes com sintomas suspeitos que se dirijam ao Centro Hospitalar do Luxemburgo. Até ao momento foram registados mais de 80 casos desta infeção viral em 12 países, nomeadamente em Portugal e nos vizinhos do Grão-Ducado.

O foco e rota de contágio ainda não foram estabelecidos.

"A situação está a evoluir de tal forma que a OMS acredita que haverá mais casos de varíola a serem identificados à medida que a vigilância for estendida em países que não são endémicos", refere a nota epidemiológica da organização.

As informações atuais indicam que quem tem maior risco de contágio são aqueles que têm contacto físico próximo com alguém que está infetado e apresenta sintomas.

Num comunicado recente, a Organização Mundial da Saúde apelou às pessoas para se manterem informadas, através de fontes fiáveis, como as autoridades de saúde nacionais, sobre a extensão do surto na sua comunidade (se houver), sintomas e prevenção.

Advertiu ainda que a resposta à doença deve focar-se nas pessoas infetadas e nos seus contactos próximos e lembrou que “estigmatizar grupos de pessoas por causa de uma doença nunca é aceitável”.

“Pode ser uma barreira para acabar com um surto, pois pode impedir as pessoas de procurarem os cuidados de saúde, e levar a uma propagação não detetada”, alerta.

Portugal contabiliza 23 casos de infeção pelo vírus Monkeypox segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), que aguarda resultados relativamente a outras amostras.

