Valentina Veretskaïa, a refugiada ucraniana que venceu a Maratona de Jerusalém

A atleta ucraniana Valentina Veretskaïa, que recentemente fugiu da guerra no seu país após a invasão russa para Israel, ganhou a maratona feminina em Jerusalém, esta sexta-feira.

AFP A atleta ucraniana Valentina Veretskaïa, que recentemente fugiu da guerra no seu país após a invasão russa para Israel, ganhou a maratona feminina em Jerusalém, esta sexta-feira.

Com um tempo chuvoso, cinzento e temperaturas invernais de cerca de cinco graus Celsius, a atleta ucraniana de 31 anos completou a corrida em 2 horas, 45 minutos e 54 segundos.



Apesar das condições meteoroloógicas, cerca de 25 mil pessoas, incluindo cerca de 40 atletas ucranianos, de acordo com os organizadores, participaram na maratona nas ruas da cidade sagrada.

Valentina Veretskaïa, que ganhou a maratona de Tirana, na Albânia, em outubro passado, fugiu recentemente da Ucrânia com a sua filha para a Polónia e depois para Israel. O seu marido permanece na Ucrânia, onde serve no exército, disseram os organizadores.

Após a vitória, a atleta cobriu os seus ombros com as bandeiras israelita e ucraniana.

Mais de 16 mil ucranianos em Israel

O ministro do Desporto israelita Chili Tropper anunciou na quinta-feira que tinha sido alcançado um acordo com o Ministério do Interior para permitir que 100 atletas ucranianos em fuga da guerra no seu país fossem acolhidos em Israel.

O ministro indicou também que está a acolher dois refugiados ucranianos, uma mãe e o seu filho de nove anos, que é considerado uma jovem promessa no ténis.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, mais de 16.858 ucranianos chegaram a Israel, de acordo com dados do Ministério do Interior.

A Agência Judaica, que trata da imigração judaica para Israel, anunciou na quinta-feira que 5.000 deles tinham obtido a cidadania israelita ao abrigo da Lei de Regresso, que dá aos judeus, filhos ou netos de judeus do estrangeiro, o direito de obter a cidadania.

O Estado hebreu adotou uma posição cautelosa após a invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro, alegando laços privilegiados com ambos os países.

Num discurso proferido no domingo por videoconferência aos membros do Knesset, o Parlamento israelita, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou a Israel para "fazer uma escolha", apoiando a Ucrânia contra a Rússia.

